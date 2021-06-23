Відео голів та огляд матчу Португалія – Франція на Євро-2020

Фіналісти минулого чемпіонату Європи зустрілися в останньому турі групового етапу Євро-2020. Цей матч видався набагато результативнішим, ніж зустріч п'ятирічної давності

Португалія і Франція порадували результативністю / Фото: Reuters

Збірні Франції та Португалії зійшлися в матчі третього туру групового етапу Євро-2020. Ми проводили онлайн матчу Франція – Португалія .

В середині першого тайму Уго Льоріс на виході намагався дістати м'яч і кулаком нокаутував Данилу. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Кріштіану Роналду.

Але ще до перерви Франція відповіла своїм пенальті – Кіліан Мбаппе увірвався в штрафну площу, але його руками притримав захисник. 11-метровий реалізував Карім Бензема, який забив свій перший м'яч за збірну з 2015 року.

Після перерви Карім Бензема знову відзначився, але вже з гри. Правда, був ризик, що арбітр може скасувати гол через офсайд, але в підсумку система VAR підказала, що положення поза грою не було.

Французи вели в рахунку всього 13 хвилин, поки арбітр не призначив третій пенальті у матчі. До точки знову підійшов Кріштіану Роналду і пробив точно в кут – 2:2.