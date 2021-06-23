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Відео голів та огляд матчу Португалія – Франція на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
23 червня, 23:36
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Фіналісти минулого чемпіонату Європи зустрілися в останньому турі групового етапу Євро-2020. Цей матч видався набагато результативнішим, ніж зустріч п'ятирічної давності
Португалія і Франція порадували результативністю
Португалія і Франція порадували результативністю / Фото: Reuters

Збірні Франції та Португалії зійшлися в матчі третього туру групового етапу Євро-2020. Ми проводили онлайн матчу Франція – Португалія .

В середині першого тайму Уго Льоріс на виході намагався дістати м'яч і кулаком нокаутував Данилу. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Кріштіану Роналду.

Але ще до перерви Франція відповіла своїм пенальті – Кіліан Мбаппе увірвався в штрафну площу, але його руками притримав захисник. 11-метровий реалізував Карім Бензема, який забив свій перший м'яч за збірну з 2015 року.

Після перерви Карім Бензема знову відзначився, але вже з гри. Правда, був ризик, що арбітр може скасувати гол через офсайд, але в підсумку система VAR підказала, що положення поза грою не було.

Французи вели в рахунку всього 13 хвилин, поки арбітр не призначив третій пенальті у матчі. До точки знову підійшов Кріштіану Роналду і пробив точно в кут – 2:2.

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3
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1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
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3
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4
4
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