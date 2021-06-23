Португалія – Франція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Слідкуйте за протистоянням фіналістів попереднього європейського чемпіонату в онлайн-режимі – відео, фото і коментарі поєдинку титанів в Будапешті

У середу, 23 червня, в Будапешті проходить матч третього туру Євро-2020 в групі F Португалія – Франція. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео, фото та коментарями.

У цьому матчі знову зустрічаються фіналісти Євро-2016. Після поразки від Німеччини 2:4 португальцям очки потрібніші. Втім, їхня доля в їхніх руках, і нічия гарантовано виведе команду Кріштіану Роналду до плей-оф. Французи вже туди пробилися, тільки неясно поки – з якого місця. Якщо перемагають – виходять, швидше за все, на Швейцарію, якщо не виграють – ризикують потрапити на Англію.

Відзначимо, що Франція не програла в 12 з 13 останніх матчів проти Португалії. Єдина поразка за цей період припала на фінал домашнього Євро-2016.

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Кріштіану Роналду давно все всім довів, хоча саме французам 36-річний нападник поки не забивав. Хто знає, може, саме в матчі з "трибарвними" буде побитий світовий рекорд Алі Даеї за голами за збірні (109), до якого знаменитому португальцю залишилося всього два м'ячі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Португалія: Руй Патрісіу; Нелсон Семеду, Рубен Діаш, Пепе, Геррейро; Данилу, Ренату Саншеш, Бруну Фернандеш; Бернарду Сілва, Роналду, Діогу Жота

"Висить" на картці: Рубен Діаш

Франція: Льоріс; Кунде, Варан, Кімпембе, Ернандес; Погба, Канте, Толіссо; Грізманн, Бензема, Мбаппе

Вибув: Дембеле (коліно)

"Висить" на картці: Павар

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ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Францію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.22, на нічию – 3.20, на перемогу Португалії – 3.75. Найбільш вірогідним букмекери називають рахунок 1:0 на користь французів.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Португалія – Франція в середу, 23 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як у попередньому турі Франція зіграла 1:1 з Угорщиною

Дивіться, як у попередньому турі Португалія програла Німеччині 2:4