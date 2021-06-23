23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Португалія

22:00

Франція

Матч не почався
Серія пенальті
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СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

Португалія – Франція: онлайн-трансляція матчу Євро-2020

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
23 червня, 12:51
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Слідкуйте за протистоянням фіналістів попереднього європейського чемпіонату в онлайн-режимі – відео, фото і коментарі поєдинку титанів в Будапешті

У середу, 23 червня, в Будапешті проходить матч третього туру Євро-2020 в групі F Португалія – Франція. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння з відео, фото та коментарями.

ОНЛАЙН ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦІЯ – ТУТ

У цьому матчі знову зустрічаються фіналісти Євро-2016. Після поразки від Німеччини 2:4 португальцям очки потрібніші. Втім, їхня доля в їхніх руках, і нічия гарантовано виведе команду Кріштіану Роналду до плей-оф. Французи вже туди пробилися, тільки неясно поки – з якого місця. Якщо перемагають – виходять, швидше за все, на Швейцарію, якщо не виграють – ризикують потрапити на Англію.

Груповий етап
Група F
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Франція Франція Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забиті 2
Пропущені 1
Різниця 1
Результати останніх матчів: Н В
2
Німеччина Німеччина Нім
2
1
0
1
4
3
1
3
Забиті 4
Пропущені 3
Різниця 1
Результати останніх матчів: В П
3
Португалія Португалія Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забиті 5
Пропущені 4
Різниця 1
Результати останніх матчів: П В
4
Угорщина Угорщина Уго
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забиті 1
Пропущені 4
Різниця -3
Результати останніх матчів: Н П

Відзначимо, що Франція не програла в 12 з 13 останніх матчів проти Португалії. Єдина поразка за цей період припала на фінал домашнього Євро-2016.

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Кріштіану Роналду давно все всім довів, хоча саме французам 36-річний нападник поки не забивав. Хто знає, може, саме в матчі з "трибарвними" буде побитий світовий рекорд Алі Даеї за голами за збірні (109), до якого знаменитому португальцю залишилося всього два м'ячі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Португалія: Руй Патрісіу; Нелсон Семеду, Рубен Діаш, Пепе, Геррейро; Данилу, Ренату Саншеш, Бруну Фернандеш; Бернарду Сілва, Роналду, Діогу Жота
"Висить" на картці: Рубен Діаш

Франція: Льоріс; Кунде, Варан, Кімпембе, Ернандес; Погба, Канте, Толіссо; Грізманн, Бензема, Мбаппе
Вибув: Дембеле (коліно)
"Висить" на картці: Павар

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ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET вважають фаворитом матчу Францію. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.22, на нічию – 3.20, на перемогу Португалії – 3.75. Найбільш вірогідним букмекери називають рахунок 1:0 на користь французів.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Португалія – Франція в середу, 23 червня, починаючи з 22:00, покажуть канали "Україна" і "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як у попередньому турі Франція зіграла 1:1 з Угорщиною

Дивіться, як у попередньому турі Португалія програла Німеччині 2:4

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на: Трансляція
22:00
Дивись на:
Субота, 26 червня
19:00
Дивись на:
22:00
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