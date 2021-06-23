Португалия – Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Следите за противостоянием финалистов предыдущего европейского чемпионата в онлайн-режиме – видео, фото и комментарии поединка титанов в Будапеште

В среду, 23 июня, в Будапеште проходит матч третьего тура Евро-2020 в группе F Португалия – Франция. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

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В этом матче снова встречаются финалисты Евро-2016. После поражения от Германии 2:4 португальцам очки нужнее. Впрочем, их судьба находится в их собственных руках, и ничья гарантированно выведет команду Криштиану Роналду в плей-офф. Французы уже туда пробились, только неясно пока – с какого места. Если побеждают – выходят, скорее всего, на Швейцарию, если не выигрывают – рискуют попасть на Англию.

Отметим, что Франция не проиграла в 12 из 13 последних матчей против Португалии. Единственное поражение за этот период пришлось на финал домашнего Евро-2016.

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Криштиану Роналду давно все всем доказал, хотя именно французам 36-летний нападающий пока не забивал. Кто знает, может, как раз в матче с "трехцветными" будет бит мировой рекорд Али Даеи по голам за сборные (109), до которого знаменитому португальцу осталось всего два мяча.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Португалия: Руй Патрисиу; Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру; Данилу, Ренату Саншеш, Бруну Фернандеш; Бернарду Силва, Роналду, Диогу Жота

"Висит" на карточке: Рубен Диаш

Франция: Льорис; Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес; Погба, Канте, Толиссо; Гризманн, Бензема, Мбаппе

Выбыл: Дембеле (колено)

"Висит" на карточке: Павар

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ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Францию. На ее победу установлен коэффициент 2.22, на ничью – 3.20, на победу Португалии – 3.75. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 1:0 в пользу французов.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Португалия – Франция в среду, 23 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как в предыдущем туре Франция сыграла 1:1 с Венгрией

Смотрите, как в предыдущем туре Португалия проиграла Германии 2:4