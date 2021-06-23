23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Португалия

22:00

Франция

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
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СЕГОДНЯ Новости спорта Евро 2020

Португалия – Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
23 июня, 12:51
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Следите за противостоянием финалистов предыдущего европейского чемпионата в онлайн-режиме – видео, фото и комментарии поединка титанов в Будапеште

В среду, 23 июня, в Будапеште проходит матч третьего тура Евро-2020 в группе F Португалия – Франция. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния с видео, фото и комментариями.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ

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В этом матче снова встречаются финалисты Евро-2016. После поражения от Германии 2:4 португальцам очки нужнее. Впрочем, их судьба находится в их собственных руках, и ничья гарантированно выведет команду Криштиану Роналду в плей-офф. Французы уже туда пробились, только неясно пока – с какого места. Если побеждают – выходят, скорее всего, на Швейцарию, если не выигрывают – рискуют попасть на Англию.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

Отметим, что Франция не проиграла в 12 из 13 последних матчей против Португалии. Единственное поражение за этот период пришлось на финал домашнего Евро-2016.

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Криштиану Роналду давно все всем доказал, хотя именно французам 36-летний нападающий пока не забивал. Кто знает, может, как раз в матче с "трехцветными" будет бит мировой рекорд Али Даеи по голам за сборные (109), до которого знаменитому португальцу осталось всего два мяча.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Португалия: Руй Патрисиу; Нелсон Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру; Данилу, Ренату Саншеш, Бруну Фернандеш; Бернарду Силва, Роналду, Диогу Жота
"Висит" на карточке: Рубен Диаш

Франция: Льорис; Кунде, Варан, Кимпембе, Эрнандес; Погба, Канте, Толиссо; Гризманн, Бензема, Мбаппе
Выбыл: Дембеле (колено)
"Висит" на карточке: Павар

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ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Францию. На ее победу установлен коэффициент 2.22, на ничью – 3.20, на победу Португалии – 3.75. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 1:0 в пользу французов.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Португалия – Франция в среду, 23 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как в предыдущем туре Франция сыграла 1:1 с Венгрией

Смотрите, как в предыдущем туре Португалия проиграла Германии 2:4

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
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22:00
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22:00
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Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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