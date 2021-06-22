22 июня 8’
Хорватия 0
Шотландия 0
22 июня 14’
Чехия 0
Англия 1
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
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Евро-2020

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Дедуля еще не умер – французский форвард пошутил на Евро-2020

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
22 июня, 22:08
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34-летний Оливье Жиру из Челси не собирается завершать карьеру и надеется помочь сборной, за которую сыграл уже 109 матчей и забил 46 мячей
Оливье Жиру, сборная Франции
Оливье Жиру, сборная Франции / Фото: Reuters

Действующие чемпионы мира уже забронировали себе путевку в 1/8 финала чемпионата Европы, хотя и сыграли вничью с венграми. Однако победа над немцами позволяет французам лидировать в квартете F. Пока что скромно держится знаменитый нападающий Оливье Жиру.

Смотрите таблицы всех групп Евро-2020.

В первом матче Жиру не играл, во втором вышел на замену. Тем не менее, он не грустит из-за этого и не собирается вешать бутсы на гвоздь. Об этом он своеобразно сообщил британскому изданию Daily Mail:

"Со мной еще не покончено. До этого еще далеко. Вы можете на меня рассчитывать. Дедушка не умер! Мне почти 35, но у меня страсть 20-летнего парня. У Франции невероятная атака, но у меня есть свой козырь: в составе нет футболистов моего типа. Я знаю, как играть в команде. Я еще не потерял страсть, и если молодежь захочет меня подвинуть, ей надо хорошо подготовиться".

Тем временем, игрок сборной Франции не доиграл Евро-2020 и ляжет под нож.

Смотрите обзор матча Франция – Германия:

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Вторник, 22 июня
0:0 (8’)
Смотри на: Трансляция
0:1 (14’)
Смотри на: Трансляция
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на:
19:00
Смотри на:
22:00
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22:00
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