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Не доиграл матч Евро-2020 и ляжет под нож: игрок сборной Франции покинул чемпионат

Елена Павлова Елена Павлова
22 июня, 19:04
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Французский полузащитник Барселоны Усман Дембеле в ближайшее время перенесет операцию на бедре и пропустит старт следующего сезона в Испании и Лиге чемпионов
Усман Дембеле в матче против Венгрии
Усман Дембеле в матче против Венгрии / Фото: Reuters

Полузащитник Барселоны и сборной Франции Усман Дембеле в ближайшее время ляжет под нож. Дембеле получил повреждение в матче чемпионов мира с Венгрией (1:1) на Евро-2020. Усман вышел на замену во втором тайме, но из-за травмы ноги он не смог доиграть поединок и впоследствии покинул сборную.

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Как сообщает L’Equipe, Дембеле проконсультировался с представителями Барселоны, и они совместно решили, что повреждение мышц бедра требует операции. Восстановление француза после хирургического вмешательства займет около четырех месяцев.

Усман Дембеле
Усман Дембеле / Фото: Getty Images

Скорее всего, операцию проведут в Финляндии, где Дембеле уже оказывали помощь в 2017 и 2020 годах. Вообще, главная проблема Усмана Дембеле – это его подверженность травмам, из-за чего в кулуарах футболиста называют "стеклянным" или "хрустальным". Полузащитник – частый гость в лазарете каталонцев, и они уже пробовали его продать в 2020 году.

Контракт 24-летнего француза с Барселоной истекает в 2022 году и, вероятно, испанцы не захотят его продлевать.

Ранее мы сообщали, что каталонцы подписали игрока сборной Нидерландов.

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Италия
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Уэльс
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Швейцария
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4
4
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
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Финляндия
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3
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3
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#
Команда
И
Г
О
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Нидерланды
3
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2
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3
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6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
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