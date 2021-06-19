19 июня 16:00 Видео
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00 Видео
Португалия 2
Германия 4
19 июня 90+4’
Испания 1
Польша 1
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
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Евро-2020

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Обыграл Украину и взяли в Барселону! Каталонцы подписали игрока Нидерландов

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 23:36
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Нападающий Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай переходит в Барселону в качестве свободного агента и останется там минимум на два года
Мемфис Депай перешел в Барселону
Мемфис Депай перешел в Барселону / Фото: Barcelona FC

Нападающий французского Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай перебирается в чемпионат Испании и станет игроком Барселоны. Ранее мы писали, что Депай лучше всех забивает штрафные за последние полвека.

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Каталонский клуб объявил о предстоящем подписании контракта с 27-летним футболистом до конца сезона-2022/23. Причем достался нидерландец совершенно бесплатно. Депай перейдет в Барселону в качестве свободного агента: срок соглашения с французской командой истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Мемфис в составе Лиона провел 37 матчей в чемпионате Франции, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. За "Детей" воспитанник нидерландского ПСВ выступает с января 2017 года, а до этого не слишком удачно полтора сезона провел в английском Манчестер Юнайтед.

Сейчас Депай выступает на Евро-2020 в составе сборной Нидерландов, которая играет в одной группе с Украиной. Но после победы над Австрией 2:0 голландцы обеспечили себе плей-офф.

Групповой этап
Группа C
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Нидерланды Нидерланды Нид
2
2
0
0
5
2
3
6
Забитые 5
Пропущеные 2
Разница 3
Результаты последних матчей: В В
2
Украина Украина Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забитые 4
Пропущеные 4
Разница 0
Результаты последних матчей: В П
3
Австрия Австрия Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забитые 3
Пропущеные 3
Разница 0
Результаты последних матчей: П В
4
Северная Македония Северная Македония Сев
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забитые 2
Пропущеные 5
Разница -3
Результаты последних матчей: П П

Смотрите, как Ранее Депай играл против Польши

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1
Видео О матче
2:4
Видео О матче
1:1 (90+4’)
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Воскресенье, 20 июня
19:00
Смотри на:
19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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