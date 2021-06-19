Обыграл Украину и взяли в Барселону! Каталонцы подписали игрока Нидерландов

Нападающий Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай переходит в Барселону в качестве свободного агента и останется там минимум на два года

Мемфис Депай перешел в Барселону / Фото: Barcelona FC

Нападающий французского Лиона и сборной Нидерландов Мемфис Депай перебирается в чемпионат Испании и станет игроком Барселоны. Ранее мы писали, что Депай лучше всех забивает штрафные за последние полвека.

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Каталонский клуб объявил о предстоящем подписании контракта с 27-летним футболистом до конца сезона-2022/23. Причем достался нидерландец совершенно бесплатно. Депай перейдет в Барселону в качестве свободного агента: срок соглашения с французской командой истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Мемфис в составе Лиона провел 37 матчей в чемпионате Франции, забил 20 голов и сделал 12 результативных передач. За "Детей" воспитанник нидерландского ПСВ выступает с января 2017 года, а до этого не слишком удачно полтора сезона провел в английском Манчестер Юнайтед.

Сейчас Депай выступает на Евро-2020 в составе сборной Нидерландов, которая играет в одной группе с Украиной. Но после победы над Австрией 2:0 голландцы обеспечили себе плей-офф.

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