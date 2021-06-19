19 червня 16:00 Відео
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 19:00 Відео
Португалія 2
Німеччина 4
19 червня 90+4’
Іспанія 1
Польща 1
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Євро-2020

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Обіграв Україну і взяли в Барселону! Каталонці підписали гравця Нідерландів

Олена Павлова Олена Павлова
19 червня, 23:36
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Нападаючий Ліона і збірної Нідерландів Мемфіс Депай переходить в Барселону в якості вільного агента і залишиться там мінімум на два роки
Мемфіс Депай перейшов до Барселони
Мемфіс Депай перейшов до Барселони / Фото: Barcelona FC

Нападник французького Ліона і збірної Нідерландів Мемфіс Депай перебирається до чемпіонату Іспанії і стане гравцем Барселони. Раніше ми писали, що Депай краще за всіх забиває штрафні за останні півстоліття.

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Каталонський клуб оголосив про майбутнє підписання контракту з 27-річним футболістом до кінця сезону-2022/23. Причому дістався нідерландець абсолютно безкоштовно. Депай перейде до Барселони в якості вільного агента: строк угоди з французькою командою закінчується 30 червня.

У минулому сезоні Мемфіс в складі Ліона провів 37 матчів в чемпіонаті Франції, забив 20 голів і зробив 12 результативних передач. За "Дітей" вихованець нідерландського ПСВ виступає з січня 2017 року, а до цього не дуже вдало півтора сезони провів в англійському Манчестер Юнайтед.

Зараз Депай виступає на Євро-2020 в складі збірної Нідерландів, яка грає в одній групі з Україною. Але після перемоги над Австрією 2:0 голландці забезпечили собі плей-офф.

Груповий етап
Група C
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Нідерланди Нідерланди Нід
2
2
0
0
5
2
3
6
Забиті 5
Пропущені 2
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В
2
Україна Україна Укр
2
1
0
1
4
4
0
3
Забиті 4
Пропущені 4
Різниця 0
Результати останніх матчів: В П
3
Австрія Австрія Авс
2
1
0
1
3
3
0
3
Забиті 3
Пропущені 3
Різниця 0
Результати останніх матчів: П В
4
Північна Македонія Північна Македонія Пів
2
0
0
2
2
5
-3
0
Забиті 2
Пропущені 5
Різниця -3
Результати останніх матчів: П П

Дивіться, як Раніше Депай грав проти Польщі

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 19 червня
1:1
Відео Про матч
2:4
Відео Про матч
1:1 (90+4’)
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Неділя, 20 червня
19:00
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19:00
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Понеділок, 21 червня
19:00
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