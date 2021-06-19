Обіграв Україну і взяли в Барселону! Каталонці підписали гравця Нідерландів

Нападаючий Ліона і збірної Нідерландів Мемфіс Депай переходить в Барселону в якості вільного агента і залишиться там мінімум на два роки

Мемфіс Депай перейшов до Барселони / Фото: Barcelona FC

Нападник французького Ліона і збірної Нідерландів Мемфіс Депай перебирається до чемпіонату Іспанії і стане гравцем Барселони. Раніше ми писали, що Депай краще за всіх забиває штрафні за останні півстоліття.

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Каталонський клуб оголосив про майбутнє підписання контракту з 27-річним футболістом до кінця сезону-2022/23. Причому дістався нідерландець абсолютно безкоштовно. Депай перейде до Барселони в якості вільного агента: строк угоди з французькою командою закінчується 30 червня.

У минулому сезоні Мемфіс в складі Ліона провів 37 матчів в чемпіонаті Франції, забив 20 голів і зробив 12 результативних передач. За "Дітей" вихованець нідерландського ПСВ виступає з січня 2017 року, а до цього не дуже вдало півтора сезони провів в англійському Манчестер Юнайтед.

Зараз Депай виступає на Євро-2020 в складі збірної Нідерландів, яка грає в одній групі з Україною. Але після перемоги над Австрією 2:0 голландці забезпечили собі плей-офф.

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