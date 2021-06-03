Головна загроза збірній України! Депай найкраще забиває штрафні за півстоліття

Перенесення Євро через пандемію коронавірусу зіграло на руку Мемфісу – проти українців він вийде у статусі найкращого виконавця стандартів Нідерландів за 47 років

Мемфіс Депай / Фото: Reuters

Форвард збірної Нідерландів, суперника України на Євро, Мемфіс Депай увійшовдо історії своєї національної команди.

Україна – Північна Ірландія дивитися онлайн

Напередодні нападник Ліона зробив дубль у спарингу Нідерланди – Шотландія 2:2, при цьому м'яч на 89-й хвилині, який врятував "помаранчевих" від поразки, Мемфіс забив безпосередньо ударом зі штрафного.

Як повідомляє Opta, це вже четвертий такий гол Депая, що є рекордом в історії збірної Нідерландів, починаючи з ЧС-1974.

Загалом у 62 матчах за збірну Депай забив 23 голи. Ось кого потрібно найбільше остерігатися збірній України в стартовому матчі Євро, який відбудеться 13 червня в Амстердамі.

Читайте також: Трубін чи Бущан? Дивіться, хто з воротарів збірної України краще готовий до Євро-2020

Цікаво, що якби не пандемія коронавірусу, що змусила перенести Євро з 2020 на 2021 рік, то Мемфіс на ньому не зіграв би. Нагадаємо, півтора роки тому Депай порвав хрестоподібні зв'язки коліна і повернувся в стрій лише в серпні 2020-го.