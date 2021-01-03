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Зоряний кандидат на перехід в "Барселону" пообідав з жирафом

3 січня, 14:00

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Нідерландський півзахисник "Ліона" Мемфіс Депай відвідав незвичайний зоопарк

Футболіст французького "Ліона" Мемфіс Депай незвично проводить вихідні. 26-річний вінгер збірної Нідерландів прилетів в ОАЕ, де в компанії з одним з місцевих багатих друзів сходив у зоопарк. А недавно Депай майстерно зачитав реп.

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Під час обіду бізнесмен Саїф Ахмад Белхаса і Мемфіс пригощали жирафа. "Звичайний обід", – підписав нідерландець відеоролик.

Цього дня голландець щедро годував хижаків і позував фотографам.

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Також футболіст, якого сватають в "Барселону", погладив білого лева. Нагадаємо, влітку "Ліон" вимагав у каталонців понад 40 мільйонів, але зараз зменшив апетит, адже через півроку у хлопця закінчується контракт.

Не проґавив можливість атакуючий півзахисник продемонструвати і свою майстерність.

За "Ліон" вихованець нідерландського ПСВ виступає з січня 2017 року, а до цього не дуже вдало півтора сезони провів в англійському "МЮ".

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футбол Барселона зоопарк жираф Ліон Франція Мемфіс Депай
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