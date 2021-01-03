Звездный кандидат на переход в "Барселону" пообедал с жирафом

Футболист французского "Лиона" Мемфис Депай необычно проводит выходные. 26-летний вингер сборной Нидерландов прилетел в ОАЭ, где в компании с одним из местных богатых друзей сходил в зоопарк. А недавно Депай искусно зачитал рэп.

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Во время обеда бизнесмен Саиф Ахмад Белхаса и Мемфис угощали жирафа. "Обычный обед", – подписал нидерландец видеоролик.

В этот день голландец щедро кормил хищников и позировал фотографам.

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Также футболист, которого сватают в "Барселону", погладил белого льва. Напомним, летом "Лион" требовал у каталонцев более 40 миллионов, но сейчас поубавил аппетит, ведь через полгода у парня заканчивается контракт.

Мемфис Депай и лев

Не упустил возможность атакующий полузащитник продемонстрировать и свое мастерство.

Мемфис Депай в Эмиратах забил гол

За "Лион" воспитанник нидерландского ПСВ выступает с января 2017 года, а до этого не слишком удачно полтора сезона провел в английском "МЮ".

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