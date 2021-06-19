19 июня 16:00
Венгрия 1
Франция 1
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Швейцария --
Турция --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
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Евро-2020

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Сенсация в группе смерти! Венгрия подбила чемпионов мира и набрала очки

Елена Павлова Елена Павлова
19 июня, 17:56
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Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию во втором туре на чемпионате Европы-2020, а после первого тайма в Будапеште вообще проигрывала хозяевам Пушкаш Арены
Килиан Мбаппе против венгерских футболистов
Килиан Мбаппе против венгерских футболистов / Фото: Reuters

Сборная Венгрия, которой заранее отдали роль жертвы в группе смерти, едва не сотворила сенсацию в поединке со сборной Франции во втором туре Евро-2020. При поддержке заполненной "Пушкаш Арены" хозяева дали бой чемпионам мира, которые в первом туре обыграли Германию – 1:0. И вырвали неожиданную ничью – 1:1.

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Уже в середине первого тайма Венгрия понесла серьезную потерю. Капитан Адам Салаи, как показалось по событиям в трансляции, получил тепловой удар и не сумел продолжить поединок. Как пишут европейские СМИ, Салаи даже потерял сознание, его заменил Неманья Николич, а капитанскую повязку получил Петер Гулачи.

Однако даже без своего капитана Венгрия первой открыла счет на второй компенсированной минуте к первому тайму. В финальной стадии контратаки хозяев Фиола обыгрался с партнером на левом фланге, вбежал в штрафную и точно пробил в ближний угол.

Последний раз "ле бле" проигрывали первый тайм еще на Евро-2016, когда в 1/8 финала уступали Ирландии 0:1, но в итоге выиграли 2:1. К чести венгров, после перерыва они не ушли в глухую оборону и продолжали создавать проблемы у ворот сборной Франции.

Но на 66-й минуте Мбаппе разогнал атаку своей команды, прострелил вдоль ворот, от защитника Венгрии мяч попал к Гризманну, который и сравнял счет – 1:1. Это было первое касание мяча Антуаном в чужой штрафной на Евро-2020.

На 82-й минуте Мбаппе мог принести победу Франции, но мастерски отработал в рамке Гулачи.

В последнему туре 23 июня в группе F Франция сыграет с чемпионом Европы Португалией, а Венгрия попробует вырвать путевку в 1/8 финала у Германии. Матчи начнутся в 22:00.

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Португалия Португалия Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
2
Франция Франция Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забитые 1
Пропущеные 0
Разница 1
Результаты последних матчей: В
3
Германия Германия Гер
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забитые 0
Пропущеные 1
Разница -1
Результаты последних матчей: П
4
Венгрия Венгрия Вен
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
Результаты последних матчей: П

Смотрите обзор матча Венгрии и Португалии

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
2
6:0
6
2
Уэльс
2
3:1
4
3
Швейцария
2
1:4
1
4
Турция
2
0:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Франция
1
1:0
3
3
Германия
1
0:1
0
4
Венгрия
1
0:3
0
Показать больше
Все таблицы Евро
Суббота, 19 июня
1:1 (90+4’)
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
Смотри на: Трансляция
Воскресенье, 20 июня
19:00
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19:00
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Понедельник, 21 июня
19:00
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