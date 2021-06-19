Сенсация в группе смерти! Венгрия подбила чемпионов мира и набрала очки

Сборная Франции не смогла обыграть Венгрию во втором туре на чемпионате Европы-2020, а после первого тайма в Будапеште вообще проигрывала хозяевам Пушкаш Арены

Килиан Мбаппе против венгерских футболистов / Фото: Reuters

Сборная Венгрия, которой заранее отдали роль жертвы в группе смерти, едва не сотворила сенсацию в поединке со сборной Франции во втором туре Евро-2020. При поддержке заполненной "Пушкаш Арены" хозяева дали бой чемпионам мира, которые в первом туре обыграли Германию – 1:0. И вырвали неожиданную ничью – 1:1.

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Уже в середине первого тайма Венгрия понесла серьезную потерю. Капитан Адам Салаи, как показалось по событиям в трансляции, получил тепловой удар и не сумел продолжить поединок. Как пишут европейские СМИ, Салаи даже потерял сознание, его заменил Неманья Николич, а капитанскую повязку получил Петер Гулачи.

Однако даже без своего капитана Венгрия первой открыла счет на второй компенсированной минуте к первому тайму. В финальной стадии контратаки хозяев Фиола обыгрался с партнером на левом фланге, вбежал в штрафную и точно пробил в ближний угол.

Последний раз "ле бле" проигрывали первый тайм еще на Евро-2016, когда в 1/8 финала уступали Ирландии 0:1, но в итоге выиграли 2:1. К чести венгров, после перерыва они не ушли в глухую оборону и продолжали создавать проблемы у ворот сборной Франции.

Но на 66-й минуте Мбаппе разогнал атаку своей команды, прострелил вдоль ворот, от защитника Венгрии мяч попал к Гризманну, который и сравнял счет – 1:1. Это было первое касание мяча Антуаном в чужой штрафной на Евро-2020.

На 82-й минуте Мбаппе мог принести победу Франции, но мастерски отработал в рамке Гулачи.

В последнему туре 23 июня в группе F Франция сыграет с чемпионом Европы Португалией, а Венгрия попробует вырвать путевку в 1/8 финала у Германии. Матчи начнутся в 22:00.

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