Не дограв матч Євро-2020 і ляже під ніж: гравець збірної Франції покинув чемпіонат

Французький півзахисник Барселони Усман Дембеле найближчим часом перенесе операцію на стегні і пропустить старт наступного сезону в Іспанії і Лізі чемпіонів

Усман Дембеле в матчі проти Угорщини / Фото: Reuters

Півзахисник Барселони і збірної Франції Усман Дембеле найближчим часом ляже під ніж. Дембеле отримав пошкодження в матчі чемпіонів світу з Угорщиною (1:1) на Євро-2020. Усман вийшов на заміну в другому таймі, але через травму ноги він не зміг дограти поєдинок і згодом покинув збірну.

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Як повідомляє L'Equipe, Дембеле проконсультувався з представниками Барселони, і вони спільно вирішили, що ушкодження м'язів стегна вимагає операції. Відновлення француза після хірургічного втручання займе близько чотирьох місяців.

Усман Дембеле / Фото: Getty Images

Швидше за все, операцію проведуть в Фінляндії, де Дембеле вже надавали допомогу у 2017 і 2020 роках. Взагалі, головна проблема Усмана Дембеле – це його схильність до травм, через що в кулуарах футболіста називають "скляним" або "кришталевим". Півзахисник – частий гість в лазареті каталонців, і вони вже пробували його продати у 2020 році.

Контракт 24-річного француза з Барселоною закінчується у 2022 році і, ймовірно, іспанці не захочуть його продовжувати.

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