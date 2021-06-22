22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
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Не дограв матч Євро-2020 і ляже під ніж: гравець збірної Франції покинув чемпіонат

Олена Павлова Олена Павлова
22 червня, 19:04
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Французький півзахисник Барселони Усман Дембеле найближчим часом перенесе операцію на стегні і пропустить старт наступного сезону в Іспанії і Лізі чемпіонів
Усман Дембеле в матчі проти Угорщини
Усман Дембеле в матчі проти Угорщини / Фото: Reuters

Півзахисник Барселони і збірної Франції Усман Дембеле найближчим часом ляже під ніж. Дембеле отримав пошкодження в матчі чемпіонів світу з Угорщиною (1:1) на Євро-2020. Усман вийшов на заміну в другому таймі, але через травму ноги він не зміг дограти поєдинок і згодом покинув збірну.

Читайте також: Відео голів та огляд матчу Угорщина – Франція на Євро-2020

Як повідомляє L'Equipe, Дембеле проконсультувався з представниками Барселони, і вони спільно вирішили, що ушкодження м'язів стегна вимагає операції. Відновлення француза після хірургічного втручання займе близько чотирьох місяців.

Усман Дембеле
Усман Дембеле / Фото: Getty Images

Швидше за все, операцію проведуть в Фінляндії, де Дембеле вже надавали допомогу у 2017 і 2020 роках. Взагалі, головна проблема Усмана Дембеле – це його схильність до травм, через що в кулуарах футболіста називають "скляним" або "кришталевим". Півзахисник – частий гість в лазареті каталонців, і вони вже пробували його продати у 2020 році.

Контракт 24-річного француза з Барселоною закінчується у 2022 році і, ймовірно, іспанці не захочуть його продовжувати.

Раніше ми повідомляли, що каталонці підписали гравця збірної Нідерландів.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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Вівторок, 22 червня
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Середа, 23 червня
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