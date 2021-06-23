Португалия – Франция: где смотреть матч грандов на Евро-2020

Поединок финалистов предыдущего европейского чемпионата в группе смерти начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан на ТВ и в интернете

Роналду уже забил три гола на Евро / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, завершится групповой турнир Евро-2020. В поединке с самой яркой афишей дня встречаются финалисты предыдущего чемпионата Европы – Португалия и Франция. Начало матча в Будапеште – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Португалия – Франция доступен на нашем сайте.

Отметим, что Франция уже обеспечила себе выход в 1/8 финала. Португалии для этого сегодня нужно не проиграть. Параллельно проходит поединок в Мюнхене. Германия – Венгрия: онлайн матча в группе смерти

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Португалия – Франция в среду, 23 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Францию. На ее победу установлен коэффициент 2.22, на ничью – 3.20, на победу Португалии – 3.75. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 1:0 в пользу французов.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Общую стоимость составов команд аналитики Transfermarkt оценивают в космические 1 миллиард 830 миллионов евро! При этом один игрок сборной Франции, в среднем, на 8 млн евро дороже одного португальского футболиста.

Смотрите, как в предыдущем туре Франция сыграла 1:1 с Венгрией

Смотрите, как в предыдущем туре Португалия проиграла Германии 2:4