23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
Германия --
Венгрия --
26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
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Евро-2020

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Португалия – Франция: где смотреть матч грандов на Евро-2020

Олег Люлька Олег Люлька
23 июня, 15:31
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Поединок финалистов предыдущего европейского чемпионата в группе смерти начнется в 22:00 по киевскому времени и будет показан на ТВ и в интернете
Роналду уже забил три гола на Евро
Роналду уже забил три гола на Евро / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, завершится групповой турнир Евро-2020. В поединке с самой яркой афишей дня встречаются финалисты предыдущего чемпионата Европы – Португалия и Франция. Начало матча в Будапеште – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Португалия – Франция доступен на нашем сайте.

Отметим, что Франция уже обеспечила себе выход в 1/8 финала. Португалии для этого сегодня нужно не проиграть. Параллельно проходит поединок в Мюнхене. Германия – Венгрия: онлайн матча в группе смерти

Групповой этап
Группа F
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Франция Франция Фра
2
1
1
0
2
1
1
4
Забитые 2
Пропущеные 1
Разница 1
Результаты последних матчей: Н В
2
Германия Германия Гер
2
1
0
1
4
3
1
3
Забитые 4
Пропущеные 3
Разница 1
Результаты последних матчей: В П
3
Португалия Португалия Пор
2
1
0
1
5
4
1
3
Забитые 5
Пропущеные 4
Разница 1
Результаты последних матчей: П В
4
Венгрия Венгрия Вен
2
0
1
1
1
4
-3
1
Забитые 1
Пропущеные 4
Разница -3
Результаты последних матчей: Н П

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Португалия – Франция в среду, 23 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

ПОРТУГАЛИЯ – ФРАНЦИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Францию. На ее победу установлен коэффициент 2.22, на ничью – 3.20, на победу Португалии – 3.75. Наиболее вероятным букмекеры называют счет 1:0 в пользу французов.

СРАВНЕНИЕ СОСТАВОВ

Общую стоимость составов команд аналитики Transfermarkt оценивают в космические 1 миллиард 830 миллионов евро! При этом один игрок сборной Франции, в среднем, на 8 млн евро дороже одного португальского футболиста.

Смотрите, как в предыдущем туре Франция сыграла 1:1 с Венгрией

Смотрите, как в предыдущем туре Португалия проиграла Германии 2:4

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Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
4
Венгрия
2
1:4
1
Показать больше
Все таблицы Евро
Среда, 23 июня
19:00
Смотри на: Трансляция
19:00
Смотри на: Трансляция
22:00
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22:00
Смотри на: Трансляция
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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