Відео голів та огляд матчу Угорщина – Франція на Євро-2020

Чемпіони світу продовжують боротьбу за перемогу на Євро-2020. Після перемоги над Німеччиною на старті групового етапу французи зійшлися з міцною Угорщиною

Угорщина бореться з Францією на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Збірні Франції та Угорщини зустрічалися в Будапешті в матчі другого туру Євро-2020. Онлайн матчу Угорщина – Франція є на нашому сайті.

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Перша половина гри пройшла під перевагою Франції, проте небезпечних моментів чемпіони світу практично не створювали. А ось угорці зуміли реалізувати мало не перший момент – перед самою перервою Аттіла Фіоло пробив повз Льоріса.

Нагадаємо, що аналітики FAVBET великим фаворитом поєдинку називали Францію. На її перемогу був встановлений коефіцієнт 1.29, на нічию – 5.70, на перемогу Угорщини – 13.50.