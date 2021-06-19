19 червня 89’
Угорщина 1
Франція 1
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Євро-2020

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Відео голів та огляд матчу Угорщина – Франція на Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
19 червня, 17:17
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Чемпіони світу продовжують боротьбу за перемогу на Євро-2020. Після перемоги над Німеччиною на старті групового етапу французи зійшлися з міцною Угорщиною
Угорщина бореться з Францією на Євро-2020
Угорщина бореться з Францією на Євро-2020 / Фото: REUTERS

Збірні Франції та Угорщини зустрічалися в Будапешті в матчі другого туру Євро-2020. Онлайн матчу Угорщина – Франція є на нашому сайті.

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Перша половина гри пройшла під перевагою Франції, проте небезпечних моментів чемпіони світу практично не створювали. А ось угорці зуміли реалізувати мало не перший момент – перед самою перервою Аттіла Фіоло пробив повз Льоріса.

Нагадаємо, що аналітики FAVBET великим фаворитом поєдинку називали Францію. На її перемогу був встановлений коефіцієнт 1.29, на нічию – 5.70, на перемогу Угорщини – 13.50.

Груповий етап
Група F
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Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Португалія Португалія Пор
1
1
0
0
3
0
3
3
Забиті 3
Пропущені 0
Різниця 3
Результати останніх матчів: В
2
Франція Франція Фра
1
1
0
0
1
0
1
3
Забиті 1
Пропущені 0
Різниця 1
Результати останніх матчів: В
3
Німеччина Німеччина Нім
1
0
0
1
0
1
-1
0
Забиті 0
Пропущені 1
Різниця -1
Результати останніх матчів: П
4
Угорщина Угорщина Уго
1
0
0
1
0
3
-3
0
Забиті 0
Пропущені 3
Різниця -3
Результати останніх матчів: П

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Субота, 19 червня
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Неділя, 20 червня
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19:00
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