22 червня 71’
Хорватія 1
Шотландія 1
22 червня 72’
Чехія 0
Англія 1
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
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Євро-2020

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Дідусь іще не вмер – французький форвард пожартував на Євро-2020

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 червня, 22:00
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34-річний Олів'є Жиру з Челсі не збирається завершувати кар'єру і сподівається допомогти збірній, за яку зіграв уже 109 матчів і забив 46 м'ячів
/ Фото: Reuters

Чинні чемпіони світу вже забронювали собі путівку в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, хоча і зіграли внічию з угорцями. Однак перемога над німцями в першому турі дозволяє французам лідирувати в квартеті F. Поки що скромно тримається знаменитий нападник Олів'є Жиру.

Дивіться таблиці всіх груп Євро-2020.

У першому матчі Жиру не грав, у другому вийшов на заміну. Тим не менш він не сумує через це і не збирається вішати бутси на цвях. Про це він своєрідно повідомив британському виданню Daily Mail:

"Зі мною ще не покінчено. До цього ще далеко. Ви можете на мене розраховувати. Дідусь не помер! Мені майже 35, але у мене голод, як у 20-річного хлопця. У Франції неймовірна атака, але у мене є свій козир: у складі немає футболістів мого типу. Я знаю, як грати в команді. Я ще не втратив пристрасть, і якщо молодь захоче мене посунути, їй треба добре підготуватися".

У середу збірна Франції зіграє з Португалією о 22:00 в дуелі за перемогу в квартеті. Поки що Дідьє Дешам віддає перевагу в передній лінії Каріму Бензема, Кіліану Мбаппе і Антуану Грізманну. Тим часом гравець збірної Франції не дограв Євро-2020 і ляже під ніж.

Дивіться огляд матчу Франція – Німеччина:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
3
2:3
2
4
Шотландія
3
1:3
2
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
1:1
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Середа, 23 червня
19:00
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19:00
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22:00
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22:00
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