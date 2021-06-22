Дідусь іще не вмер – французький форвард пожартував на Євро-2020

34-річний Олів'є Жиру з Челсі не збирається завершувати кар'єру і сподівається допомогти збірній, за яку зіграв уже 109 матчів і забив 46 м'ячів

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Чинні чемпіони світу вже забронювали собі путівку в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, хоча і зіграли внічию з угорцями. Однак перемога над німцями в першому турі дозволяє французам лідирувати в квартеті F. Поки що скромно тримається знаменитий нападник Олів'є Жиру.

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У першому матчі Жиру не грав, у другому вийшов на заміну. Тим не менш він не сумує через це і не збирається вішати бутси на цвях. Про це він своєрідно повідомив британському виданню Daily Mail:

"Зі мною ще не покінчено. До цього ще далеко. Ви можете на мене розраховувати. Дідусь не помер! Мені майже 35, але у мене голод, як у 20-річного хлопця. У Франції неймовірна атака, але у мене є свій козир: у складі немає футболістів мого типу. Я знаю, як грати в команді. Я ще не втратив пристрасть, і якщо молодь захоче мене посунути, їй треба добре підготуватися".

У середу збірна Франції зіграє з Португалією о 22:00 в дуелі за перемогу в квартеті. Поки що Дідьє Дешам віддає перевагу в передній лінії Каріму Бензема, Кіліану Мбаппе і Антуану Грізманну. Тим часом гравець збірної Франції не дограв Євро-2020 і ляже під ніж.

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