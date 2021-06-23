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Видео голов и обзор матча Португалия – Франция на Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
23 июня, 23:36
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Финалисты прошлого чемпионата Европы встретились в последнем туре группового этапа Евро-2020. Этот матч выдался намного результативнее, чем встреча пятилетней давности
Португалия и Франция порадовали результативностью
Португалия и Франция порадовали результативностью / Фото: Reuters

Сборные Франции и Португалии сошлись в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Мы проводили онлайн матча Франция – Португалия.

В середине первого тайма Уго Льорис на выходе пытался достать мяч и кулаком нокаутировал Данилу. Арбитр назначил пенальти, который реализовал Криштиану Роналду.

Но еще до перерыва Франция ответила своим пенальти – Килиан Мбаппе врывался в штрафную площадь, но его руками придержал защитник. 11-метровый реализовал Карим Бензема, забивший свой первый мяч за сборную с 2015 года.

После перерыва Карим Бензема снова отличился, но уже с игры. Правда, был риск, что арбитр может отменить гол из-за офсайда, но в итоге система VAR подсказала, что положения вне игры не было.

Французы вели в счете всего 13 минут, пока арбитр не назначил третий пенальти в матче. К точке снова подошел Криштиану Роналду и пробил точно в угол – 2:2.

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7
2
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3
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4
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3
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4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
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4
4
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