Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців

Шестеро уболівальників помилково приїхали до Бухареста замість Будапешта. Там їх прийняли за українців, а самі французи думали, що наші земляки – місцеві жителі

Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта

Кумедний випадок стався з групою уболівальників збірної Франції. Шестеро фанатів вирушили підтримати свою команду до Будапешта, але помилково опинилися в Бухаресті. Раніше ми писали, що португальці смішно розіграли французького вболівальника, влаштувавши пограбування століття.

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Там їх прийняли за українських вболівальників, оскільки наша національна команда проводила матчі другого і третього турів групового етапу саме в столиці Румунії.

У них не було футболок і шарфів України. Я підійшов до них з найпростішим питанням, який прийшов в голову: "Ви з Києва?" Мені сказали по-французьки: "Ми французи". "А ви підтримуєте Україну?" – "Ні. Ми потрапили сюди помилково", – описав ситуацію автор статті на сайті jurnalul.ro.

Але найцікавіше сталося, коли вболівальники намагалися розібратися, як же вони примудрилися приїхати до іншого місто. Вони дістали свої квитки, щоб зрозуміти – помилки припустилися в турфірмі чи в аеропорту. Виявляється, три квитки у них були до Будапешта і три – до Бухареста! Просто не віриться, що їх пустили на один рейс.

"Ми вперше приїхали в цю частину Європи. І, чесно кажучи, для мене до сьогодні не було різниці між Бухарестом і Будапештом. Нам потрібно більше дізнатися про Європу. З аеропорту ми поїхали з іншими вболівальниками. Я думав, що це угорці. Ми пішли за ними.

Ми подумали: якщо це місцеві жителі, то вони знають дорогу до стадіону і нам нема про що турбуватися. Не могли навіть уявити, що це українці. Я намагався спілкуватися з ними в якийсь момент, але я не розумів ні слова з того, що вони говорили", – розповів один з горе-вболівальників.

Раніше ми писали, що дівчина в купальнику вибігла на поле під час матчу в Санкт-Петербурзі. Наприкінціі зустрічі Євро-2020 між збірними Фінляндії і Бельгії на поле стадіону вибігла дівчина. Стюарди швидко її затримали і увели з поля.