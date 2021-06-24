26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
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Бельгія --
Португалія --
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Хорватія --
Іспанія --
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Франція --
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СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Французькі вболівальники переплутали Бухарест і Будапешт. Їх прийняли за українців

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 20:58
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Шестеро уболівальників помилково приїхали до Бухареста замість Будапешта. Там їх прийняли за українців, а самі французи думали, що наші земляки – місцеві жителі
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта
Французькі фани приїхали до Бухареста замість Будапешта

Кумедний випадок стався з групою уболівальників збірної Франції. Шестеро фанатів вирушили підтримати свою команду до Будапешта, але помилково опинилися в Бухаресті. Раніше ми писали, що португальці смішно розіграли французького вболівальника, влаштувавши пограбування століття.

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Там їх прийняли за українських вболівальників, оскільки наша національна команда проводила матчі другого і третього турів групового етапу саме в столиці Румунії.

У них не було футболок і шарфів України. Я підійшов до них з найпростішим питанням, який прийшов в голову: "Ви з Києва?" Мені сказали по-французьки: "Ми французи". "А ви підтримуєте Україну?" – "Ні. Ми потрапили сюди помилково", – описав ситуацію автор статті на сайті jurnalul.ro.

Але найцікавіше сталося, коли вболівальники намагалися розібратися, як же вони примудрилися приїхати до іншого місто. Вони дістали свої квитки, щоб зрозуміти – помилки припустилися в турфірмі чи в аеропорту. Виявляється, три квитки у них були до Будапешта і три – до Бухареста! Просто не віриться, що їх пустили на один рейс.

"Ми вперше приїхали в цю частину Європи. І, чесно кажучи, для мене до сьогодні не було різниці між Бухарестом і Будапештом. Нам потрібно більше дізнатися про Європу. З аеропорту ми поїхали з іншими вболівальниками. Я думав, що це угорці. Ми пішли за ними.

Ми подумали: якщо це місцеві жителі, то вони знають дорогу до стадіону і нам нема про що турбуватися. Не могли навіть уявити, що це українці. Я намагався спілкуватися з ними в якийсь момент, але я не розумів ні слова з того, що вони говорили", – розповів один з горе-вболівальників.

Раніше ми писали, що дівчина в купальнику вибігла на поле під час матчу в Санкт-Петербурзі. Наприкінціі зустрічі Євро-2020 між збірними Фінляндії і Бельгії на поле стадіону вибігла дівчина. Стюарди швидко її затримали і увели з поля.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
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#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
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#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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