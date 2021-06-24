Статую капітана збірної Росії зламали після вильоту з Євро-2020

Російські уболівальник проявили свою реакція на виліт збірної з чемпіонату Європи після групового раунду. Дісталося лідеру і капітану команди

Статую Артема Дзюби зламали

Алюмінієву статую капітана збірної Росії Артема Дзюби зламали після вильоту команди з Євро-2020. Інцидент трапився в підмосковному Подольську. Статую, якщо її можна так назвати, встановили після виступу Росії на ЧС-2018, де команда дійшла до 1/4 фіналу.

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Але вся любов уболівальників завершилася після ганебного виступу на Євро-2020, де Росія зазнала дві розгромних поразки і мінімально здолала Фінляндію. Один з місцевих жителів по дорозі додому заламав статую і спокійно пішов далі.

Eurosport.ru пише, що алюмінієвий Дзюба постраждав вже втретє за останній рік. У липні 2020 року вандали помочилися на нього і відірвали голову, а в грудні 2020 го невідомий підпалив статую.

Раніше ми писали, що в Росії критикують формат Євро через вихід України в 1/8 фіналу. У Росії незадоволені новим форматом Євро-2020 після того, як Україна пробилася в 1/8 фіналу турніру, а їхня збірна завершила виступ на чемпіонаті.