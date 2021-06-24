26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Статую капітана збірної Росії зламали після вильоту з Євро-2020

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 18:10
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Російські уболівальник проявили свою реакція на виліт збірної з чемпіонату Європи після групового раунду. Дісталося лідеру і капітану команди
Статую Артема Дзюби зламали
Статую Артема Дзюби зламали

Алюмінієву статую капітана збірної Росії Артема Дзюби зламали після вильоту команди з Євро-2020. Інцидент трапився в підмосковному Подольську. Статую, якщо її можна так назвати, встановили після виступу Росії на ЧС-2018, де команда дійшла до 1/4 фіналу.

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Але вся любов уболівальників завершилася після ганебного виступу на Євро-2020, де Росія зазнала дві розгромних поразки і мінімально здолала Фінляндію. Один з місцевих жителів по дорозі додому заламав статую і спокійно пішов далі.

Eurosport.ru пише, що алюмінієвий Дзюба постраждав вже втретє за останній рік. У липні 2020 року вандали помочилися на нього і відірвали голову, а в грудні 2020 го невідомий підпалив статую.

Раніше ми писали, що в Росії критикують формат Євро через вихід України в 1/8 фіналу. У Росії незадоволені новим форматом Євро-2020 після того, як Україна пробилася в 1/8 фіналу турніру, а їхня збірна завершила виступ на чемпіонаті.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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