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Уэльс --
Дания --
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Чехия --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Статую капитана сборной Росси сломали после вылета из Евро-2020

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 18:10
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Российские болельщик проявили свою реакция на вылет сборной из чемпионата Европы после группового раунда. Досталось лидеру и капитану команды
Статую Артема Дзюбы сломали
Статую Артема Дзюбы сломали

Алюминиевую статую капитана сборной России Артема Дзюбы сломали после вылета команды из Евро-2020. Инцидент случился в подмосковном Подольске. Статую, если ее можно так назвать, установили после выступления России на ЧМ-2018, где команда дошла до 1/4 финала.

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Но вся любовь болельщиков завершилась после позорного выступления на Евро-2020, где Россия потерпела два разгромных поражения и минимально одолела Финляндию. Один из местных жителей по дороге домой заломал статую и спокойно пошел дальше.

Eurosport.ru пишет, что алюминиевый Дзюба пострадал уже в третий раз за последний год. В июле 2020 года вандалы помочились на него и оторвали голову, а в декабре 2020-го неизвестный поджег статую.

Ранее мы писали, что в России критикуют формат Евро из-за выхода Украины в 1/8 финала. В России недовольны новым форматом Евро-2020 после того, как Украина пробилась в 1/8 финала турнира, а их сборная завершила выступление на чемпионате.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
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22:00
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
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