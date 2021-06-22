Росія обкакалась: після ганебного розгрому від Данії капітан РФ не вибирав виразів

Капітан російської збірної вважає, що у них з датчанами приблизно один рівень, але люблять футболісти з його команди шукати собі пригоди на одне місце

Артем Дзюба після розгрому від Данії на Євро-2020 / Фото: Reuters

В останньому турі групового етапу Євро-2020 Данія розгромила Росію 4:1 і вперше в історії чемпіонатів Європи вийшла в плей-офф після двох поразок. А збірна РФ вилітає з турніру. Причини провалу після матчу, не добираючи виразів пояснив нападник і капітан збірної Росії Артем Дзюба.

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"Хотілося б відзначити, що атмосфера приголомшлива. Ось до чого нам треба прагнути – грати так в футбол і так само вболівати. Чи позначився тиск трибун? Ні. Не може бути у нас кращий плеймейкер в команді воротар. У нас всі передачі воротареві, як тільки трапляється хороший, добротний суперник. Якщо у бельгійців дійсно рівень вище, то Данія приблизно нашого рівня. Якби не цей гол", – сказав Дзюба в ефірі Матч ТВ

Артем Дзюба забив пенальті збірній Данії / Фото: Reuters

"Зрозуміло, що ми з ними на рівних грали. Вони більше контролювали м'яч. Ми прекрасно розуміли, що будуть довгі закидання. На такому рівні забиваєш гол – гра зовсім перевертається. Замість того, щоб вести, у нас 0:1. Любимо ми собі пригоди на жопу шукати. Тому сьогодні обкакался"

Нагадаємо, що групу B виграла Бельгія, яка в 3-му турі обіграла Фінляндію 2:0. Данія – друга, далі – Фінляндія і Росія.

Раніше Росії радили тягнути час в матчі з Данією, щоб вийти до плей-офф.

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