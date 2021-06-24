УЄФА вбив свято: в Росії критикують формат Євро через вихід України в 1/8 фіналу

У Росії незадоволені новим форматом Євро-2020 після того, як Україна пробилася в 1/8 фіналу турніру, а їхня збірна завершила виступ на чемпіонаті

Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро, а Росія - ні / Фото: Reuters

У Росії почалася нова істерія через збірну України. Після скандалу з новою формою синьо-жовтих росіяни обурилися виходом нашої команди в 1/8 фіналу. Видання championat.com в матеріалі із заголовком "Чемпіонат Європи – 2020 року – повний відстій! Ідея "свята для всіх" провалилася" звинувачує в цьому формат чемпіонату Європи.

Читайте також: Росіяни запропонували збірній України зіграти матч: хто ж сильніше

"Давайте чесно: українці повинні були пропускати більше від Нідерландів, ледве забрали ноги від збірної Північної Македонії і без шансів програли Австрії. Вони вийшли з групи тільки тому, що програли не так крупно, як Фінляндія чи Словаччина ", – пише автор статті.

Далі він називає Україну "пасажиром на Євро", а разом з ними і Данію, яка розгромила Росію, і Швецію, що видала справжній трилер в матчі з Польщею.

"Якщо ми хочемо сильний і цікавий турнір, то в плей-офф не повинно бути пасажирів. Цього року пасажирами можна назвати не тільки Україну, а й Австрію, Чехію, Уельс, а також Данію або Швецію. На Євро-2008 ці команди були б аутсайдерами в групах (якщо взагалі туди пробилися)", – йдеться далі в статті, але автор не згадує, що, якби не новий формат Євро, то Росія з другого місця у відборі не факт, що потрапила б до фінальної частини.

Автор нарікає на те, що на Євро доводиться дивитися матчі рівня Україна – Північна Македонія або Росія – Фінляндія.

Це цікаво комусь, крім уболівальників цих країн? Здається, що ці ігри абсолютно середніх команд, які при жорсткому відборі не потрапили б на Євро взагалі. А якщо в УЄФА хотіли створити "свято для всіх", то вбили його розпиленням ігор по всій Європі. Для основної маси уболівальників турнір почнеться тільки з 1/8 фіналу (і далеко не з усіх його матчів). А поки що чемпіонат Європи 2020 року – це бенкет під час чуми і повний відстій, який майже нецікаво дивитися, – уклав автор.

"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.