26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Євро-2020

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УЄФА вбив свято: в Росії критикують формат Євро через вихід України в 1/8 фіналу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 17:01
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У Росії незадоволені новим форматом Євро-2020 після того, як Україна пробилася в 1/8 фіналу турніру, а їхня збірна завершила виступ на чемпіонаті
Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро, а Росія - ні
Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро, а Росія - ні / Фото: Reuters

У Росії почалася нова істерія через збірну України. Після скандалу з новою формою синьо-жовтих росіяни обурилися виходом нашої команди в 1/8 фіналу. Видання championat.com в матеріалі із заголовком "Чемпіонат Європи – 2020 року – повний відстій! Ідея "свята для всіх" провалилася" звинувачує в цьому формат чемпіонату Європи.

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"Давайте чесно: українці повинні були пропускати більше від Нідерландів, ледве забрали ноги від збірної Північної Македонії і без шансів програли Австрії. Вони вийшли з групи тільки тому, що програли не так крупно, як Фінляндія чи Словаччина ", – пише автор статті.

Далі він називає Україну "пасажиром на Євро", а разом з ними і Данію, яка розгромила Росію, і Швецію, що видала справжній трилер в матчі з Польщею.

"Якщо ми хочемо сильний і цікавий турнір, то в плей-офф не повинно бути пасажирів. Цього року пасажирами можна назвати не тільки Україну, а й Австрію, Чехію, Уельс, а також Данію або Швецію. На Євро-2008 ці команди були б аутсайдерами в групах (якщо взагалі туди пробилися)", – йдеться далі в статті, але автор не згадує, що, якби не новий формат Євро, то Росія з другого місця у відборі не факт, що потрапила б до фінальної частини.

Автор нарікає на те, що на Євро доводиться дивитися матчі рівня Україна – Північна Македонія або Росія – Фінляндія.

Це цікаво комусь, крім уболівальників цих країн? Здається, що ці ігри абсолютно середніх команд, які при жорсткому відборі не потрапили б на Євро взагалі. А якщо в УЄФА хотіли створити "свято для всіх", то вбили його розпиленням ігор по всій Європі. Для основної маси уболівальників турнір почнеться тільки з 1/8 фіналу (і далеко не з усіх його матчів). А поки що чемпіонат Європи 2020 року – це бенкет під час чуми і повний відстій, який майже нецікаво дивитися, – уклав автор.

"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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Неділя, 27 червня
19:00
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22:00
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Понеділок, 28 червня
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