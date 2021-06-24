Росіяни запропонували збірної України зіграти матч: хто ж сильніше

Депутат сусідньої держави переживає за російський футбол і хоче порівняти силу своєї збірної з української та пропонує зіграти товариський матч

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Наша збірна пробилася в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, і українці подякували Швеції за вихід у плей-оф. Бар'єр групового етапу наші подолали вперше. Тим часом збірна Росії покинула турнір, проте деякі її громадяни хочуть зрівнятися в силах з українською командою.

Член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев в коментарі сайту "Чемпіонат" вніс незвичайну пропозицію:

"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія або Україна – треба організувати товариський матч. Не варто їх порівнювати: російська збірна не в найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть в більшості своїй виступати в Прем'єр-Лізі. в такому випадку національний кістяк буде складатися з кращих російських гравців. Дуже б хотілося в найближчому майбутньому побачити матч Росія – Україна. Це досить цікаво. Нехай навіть товариський матч. У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами і з'ясовувати політичні суперечки на поле. Виключно футбол ".

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Нагадаємо, збірна Росії виграла на ЧЄ у фінів, але поступилася бельгійцям і данцям.

Згадаймо, як росіяни були розгромлені командою Данії:

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