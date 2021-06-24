26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
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Росіяни запропонували збірної України зіграти матч: хто ж сильніше

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 червня, 11:43
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Депутат сусідньої держави переживає за російський футбол і хоче порівняти силу своєї збірної з української та пропонує зіграти товариський матч
/ Фото: Reuters

Наша збірна пробилася в 1/8 фіналу чемпіонату Європи, і українці подякували Швеції за вихід у плей-оф. Бар'єр групового етапу наші подолали вперше. Тим часом збірна Росії покинула турнір, проте деякі її громадяни хочуть зрівнятися в силах з українською командою.

Член комітету Державної Думи РФ з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Дмитро Свищев в коментарі сайту "Чемпіонат" вніс незвичайну пропозицію:

"Для того, щоб зрозуміти, хто сильніший: Росія або Україна – треба організувати товариський матч. Не варто їх порівнювати: російська збірна не в найкращій формі. Ми віримо, що в майбутньому буде краще: коли наша молодь, а не легіонери, будуть в більшості своїй виступати в Прем'єр-Лізі. в такому випадку національний кістяк буде складатися з кращих російських гравців.

Дуже б хотілося в найближчому майбутньому побачити матч Росія – Україна. Це досить цікаво. Нехай навіть товариський матч. У такі моменти може проявитися зближення народів і культур. Тільки не треба зіштовхувати нас лобами і з'ясовувати політичні суперечки на поле. Виключно футбол ".

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Нагадаємо, збірна Росії виграла на ЧЄ у фінів, але поступилася бельгійцям і данцям.

Згадаймо, як росіяни були розгромлені командою Данії:

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
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