23 червня 22:00 Відео
Португалія 2
Франція 2
23 червня 22:00 Відео
Німеччина 2
Угорщина 2
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
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Хто чекає на Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-оф Євро-2020

Олена Павлова Олена Павлова
24 червня, 09:20
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Якщо команда Шевченка добереться до півфіналу, то може отримати шанс на реванш з Нідерландами за поразку на груповому етапі чемпіонату
Збірна України
Збірна України / Фото: Reuters

Збірна України вперше в історії пройшла в плей-оф футбольного Євро як одна з кращих третіх команд груп. За іронією долі в 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє з тими самими шведами, які витягли "синьо-жовтих" у плей-оф завдяки перемозі над Польщею 3:2. Ми подивились, які ще суперники можуть попастися українцям на Євро.

Читайте також: Україна вийшла до плей-оф Євро: як відреагували на новину футболісти збірної

Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", що вміщує 52 тисячі глядачів. Втім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена вся через карантинні обмеження. Матч розпочнеться о 22:00. У разі виграшу в цьому поєдинку у 1/4 фіналу на українців чекає переможець пари Англія – Німеччина.

А в разі потрапляння до півфіналу команда Андрія Шевченка може зустрітися там зі старими знайомими – нідерландцями. І взяти у них реванш за поразку в групі 2:3.

Ось повна сітка плей-ФФ:


"У вати важкий вечір": як Мережа відреагувала на вихід України до 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
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2:2
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Субота, 26 червня
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