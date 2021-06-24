Хто чекає на Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-оф Євро-2020

Якщо команда Шевченка добереться до півфіналу, то може отримати шанс на реванш з Нідерландами за поразку на груповому етапі чемпіонату

Збірна України / Фото: Reuters

Збірна України вперше в історії пройшла в плей-оф футбольного Євро як одна з кращих третіх команд груп. За іронією долі в 1/8 фіналу команда Андрія Шевченка зіграє з тими самими шведами, які витягли "синьо-жовтих" у плей-оф завдяки перемозі над Польщею 3:2. Ми подивились, які ще суперники можуть попастися українцям на Євро.

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Україна зіграє зі Швецією у вівторок, 29 червня, в Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", що вміщує 52 тисячі глядачів. Втім, арена в Шотландії не зможе бути заповнена вся через карантинні обмеження. Матч розпочнеться о 22:00. У разі виграшу в цьому поєдинку у 1/4 фіналу на українців чекає переможець пари Англія – Німеччина.

А в разі потрапляння до півфіналу команда Андрія Шевченка може зустрітися там зі старими знайомими – нідерландцями. І взяти у них реванш за поразку в групі 2:3.

Ось повна сітка плей-ФФ:



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