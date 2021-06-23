23 червня 19:00 Відео
Швеція 3
Польща 2
23 червня 19:00 Відео
Словаччина 0
Іспанія 5
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
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Євро-2020

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Вистраждали! Україна вперше в історії пробилася в плей-офф Євро

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
23 червня, 20:55
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Завдяки результатам в групі Е команда Андрія Шевченка залишається на чемпіонаті Європи. Спасибі іспанцям і шведам!
Наша команда вийшла в плей-офф Євро-2020
Наша команда вийшла в плей-офф Євро-2020

Урррраа! Україна залишається на Євро! Вперше в своїй історії збірна України змогла вийти з групи на чемпіонаті Європи.

Грандіозно для нашої команди склалися останні матчі в групі Е. Збірна Іспанії розгромила Словаччину (5:0), а шведи обіграли поляків (3:2). Такі результати означають, що Словаччина на третьому місці в цій групі і поступається за додатковими показниками (різниця голів) Україні.

Груповий етап
Група E
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Швеція Швеція Шве
3
2
1
0
4
2
2
7
Забиті 4
Пропущені 2
Різниця 2
Результати останніх матчів: В В Н
2
Іспанія Іспанія Ісп
3
1
2
0
6
1
5
5
Забиті 6
Пропущені 1
Різниця 5
Результати останніх матчів: В Н Н
3
Словаччина Словаччина Сло
3
1
0
2
2
7
-5
3
Забиті 2
Пропущені 7
Різниця -5
Результати останніх матчів: П П В
4
Польща Польща Пол
3
0
1
2
4
6
-2
1
Забиті 4
Пропущені 6
Різниця -2
Результати останніх матчів: П Н П

Ми – в 1/8 фіналу! На цій стадії суперником команди Шевченка на 99 відсотків буде перша команда з групи Е (Швеція). Цей матч відбудеться у вівторок, 29 червня, в Глазго. Один фантастичний відсоток залишається на потрапляння українців у плей-офф на першу команду групи F (Франція, Німеччина чи Португалія).

Рейтинг третіх команд групового етапу:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Середа, 23 червня
3:2
Відео Про матч
0:5
Відео Про матч
22:00
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22:00
Дивись на: Трансляція
Субота, 26 червня
19:00
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22:00
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