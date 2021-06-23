Вистраждали! Україна вперше в історії пробилася в плей-офф Євро

Завдяки результатам в групі Е команда Андрія Шевченка залишається на чемпіонаті Європи. Спасибі іспанцям і шведам!

Наша команда вийшла в плей-офф Євро-2020

Урррраа! Україна залишається на Євро! Вперше в своїй історії збірна України змогла вийти з групи на чемпіонаті Європи.

Грандіозно для нашої команди склалися останні матчі в групі Е. Збірна Іспанії розгромила Словаччину (5:0), а шведи обіграли поляків (3:2). Такі результати означають, що Словаччина на третьому місці в цій групі і поступається за додатковими показниками (різниця голів) Україні.

Ми – в 1/8 фіналу! На цій стадії суперником команди Шевченка на 99 відсотків буде перша команда з групи Е (Швеція). Цей матч відбудеться у вівторок, 29 червня, в Глазго. Один фантастичний відсоток залишається на потрапляння українців у плей-офф на першу команду групи F (Франція, Німеччина чи Португалія).

Рейтинг третіх команд групового етапу: