26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
Швейцария --
29 июня 19:00
Англия --
Германия --
29 июня 22:00
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Евро-2020

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УЕФА убил праздник: в России критикуют формат Евро из-за выхода Украины в 1/8 финала

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 17:01
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В России недовольны новым форматом Евро-2020 после того, как Украина пробилась в 1/8 финала турнира, а их сборная завершила выступление на чемпионате
Украина вышла в 1/8 финала Евро, а Россия - нет
Украина вышла в 1/8 финала Евро, а Россия - нет / Фото: Reuters

В России началась новая истерия из-за сборной Украины. После скандала с новой формой сине-желтых россияне возмутились выходом нашей команды в 1/8 финала. Издание championat.com в материале с заголовком "Чемпионат Европы – 2020 – полный отстой! Идея "праздника для всех" провалилась" обвиняет в этом формат чемпионата Европы.

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"Давайте честно: украинцы должны были пропускать больше от Нидерландов, еле унесли ноги от сборной Северной Македонии и без шансов проиграли Австрии. Они вышли из группы только потому, что проиграли не так крупно, как Финляндия или Словакия", – пишет автор статьи.

Далее он называет Украину "пассажиром на Евро", а вместе с ними и Данию, разгромившей Россию, и Швецию, выдавшей настоящий триллер в матче с Польшей.

"Если мы хотим сильный и интересный турнир, то в плей-офф не должно быть пассажиров. В этом году пассажирами можно назвать не только Украину, но и Австрию, Чехию, Уэльс, а также Данию или Швецию. На Евро-2008 эти команды были бы аутсайдерами в группах (если вообще туда пробились)", – говорится далее в статье, но автор не упоминает, что, если бы не новый формат Евро, то Россия со второго места в отборе не факт, что попала бы в финальную часть.

Автор сетует, что на Евро приходится смотреть матчи уровня Украина – Северная Македония или Россия – Финляндия.

Это интересно кому-то, кроме болельщиков этих стран? Кажется, что это игры абсолютно средних команд, которые при жестком отборе не попали бы на Евро вообще. А если в УЕФА хотели создать "праздник для всех", то убили его распылением игр по всей Европе. Для основной массы болельщиков турнир начнется только с 1/8 финала (и далеко не со всех его матчей). А пока что чемпионат Европы 2020 – это пир во время чумы и полный отстой, который почти неинтересно смотреть, – заключил автор.

"У ваты тяжелый вечер": как Сеть отреагировала на выход Украины в 1/8 финала чемпионата Европы.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Суббота, 26 июня
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Воскресенье, 27 июня
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Понедельник, 28 июня
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