Россияне предложили сборной Украины сыграть матч: кто же сильнее

Депутат соседнего государства переживает за российский футбол и хочет сравнить силу своей сборной с украинской и предлагает сыграть товарищеский матч

Сборная Украины, Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Наша сборная пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, и украинцы поблагодарили Швецию за выход в плей-офф. Барьер группового этапа наши преодолели впервые. Тем временем сборная России покинула турнир, однако некоторые ее граждане хотят сравниться в силах с украинской командой.

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в комментарии сайту "Чемпионат" внес необычное предложение:

"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина — надо организовать товарищеский матч. Не стоит их сравнивать: российская сборная не в самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков. Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол".

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Напомним, сборная России выиграла на ЧЕ у финнов, но крупно уступила бельгийцам и датчанам.

Вспомним, как россияне были разгромлены командой Дании:

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