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Россияне предложили сборной Украины сыграть матч: кто же сильнее

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 11:43
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Депутат соседнего государства переживает за российский футбол и хочет сравнить силу своей сборной с украинской и предлагает сыграть товарищеский матч
Сборная Украины, Руслан Малиновский
Сборная Украины, Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Наша сборная пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы, и украинцы поблагодарили Швецию за выход в плей-офф. Барьер группового этапа наши преодолели впервые. Тем временем сборная России покинула турнир, однако некоторые ее граждане хотят сравниться в силах с украинской командой.

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в комментарии сайту "Чемпионат" внес необычное предложение:

"Для того, чтобы понять, кто сильнее: Россия или Украина — надо организовать товарищеский матч. Не стоит их сравнивать: российская сборная не в самой лучшей форме. Мы верим, что в будущем будет лучше: когда наша молодежь, а не легионеры, будут в большинстве своём выступать в Премьер-Лиге. В таком случае национальный костяк будет состоять из лучших российских игроков.

Очень бы хотелось в ближайшем будущем увидеть матч Россия — Украина. Это довольно интересно. Пусть даже товарищеский матч. В такие моменты может проявиться сближение народов и культур. Только не надо сталкивать нас лбами и выяснять политические споры на поле. Исключительно футбол".

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Напомним, сборная России выиграла на ЧЕ у финнов, но крупно уступила бельгийцам и датчанам.

Вспомним, как россияне были разгромлены командой Дании:

Смотрите еще все автоголы Евро-2020: парад восьми несчастий.

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Италия
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9
2
Уэльс
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Швейцария
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И
Г
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Бельгия
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9
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Дания
3
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3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
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3
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Г
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Нидерланды
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2
Австрия
3
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6
3
Украина
3
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3
4
Северная Македония
3
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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
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4
3
Португалия
3
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4
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