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Уэльс --
Дания --
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Италия --
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Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
28 июня 19:00
Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
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Евро-2020

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Спасибо Швеции, уважаем – сборная Украины поблагодарила за выход в плей-офф Евро

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
24 июня, 10:07
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Основной вратарь нашей команды Григорий Бущан с пиететом отнесся к будущему сопернику по матчу 1/8 финала ЧЕ, который состоится во вторник в Глазго
Георгий Бущан, сборная Украины
Георгий Бущан, сборная Украины / Фото: Reuters

Наши футболисты впервые в истории преодолели барьер группового этапа. Солидно помогли им в этом сборные Испании и Швеции, Бельгии и Дании. Вашему вниманию – полная сетка плей-офф Евро-2020.

Своими эмоциями с телеканалами "Футбол" поделился украинский голкипер Георгий Бущан:

"Конечно, эмоции положительные. Я смотрел матчи в компании с Пятовым и Марлосом. По телевизору у нас показывали Испанию – Словакию, а на iPad следили за поляками и шведами. Швеция набрала семь очков в нелегкой группе. Команда достойна уважения. Мы надеялись на лучшее, и фортуна нам улыбнулась.

Наверное, хотелось, чтобы на поле мы сами все решили, но, к сожалению, не получилось порадовать болельщиков. Знаем, миллионы нас поддерживали в Украине, мы это чувствовали. Попытаемся исправить положение, в которое мы себя загнали. Будем настраивать себя. Если судьба нам дает второй шанс, должны попытаться им воспользоваться".

Читайте также: Все вратари сборной Украины, которым не забили пенальти

Смотрите, как испанцы разгромили словаков:

После двух туров Бущан отзывался об игре на Евро: "Не нужно нами гордиться".

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Среда, 23 июня
2:2
Видео О матче
2:2
Видео О матче
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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