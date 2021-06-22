Дівчина в купальнику вибігла на поле під час матчу в Санкт-Петербурзі

У кінцівці зустрічі Євро-2020 між збірними Фінляндії і Бельгії на поле стадіону в Санкт-Петербурзі вибігла дівчина. Стюарди швидко її зловили і відвели

Під час матчу Євро-2020 на поле вибігла дівчина / Фото: Reuters

Під час матчу третього туру групового етапу Євро-2020 між збірними Фінляндії і Бельгії в Санкт-Петербурзі на поле вибігла дівчина в чорному купальнику. Ймовірно, вона хотіла повторити подвиг Кінсі Воланскі в фіналі ЛЧ.

Дівчину швидко спіймали стюарди і вивели з поля. Це був доданий до другого тайму час, тому пауза не вплинула на хід поєдинку. Відмітимо, що витівка Кінсі Воланскі принесла їй всесвітню популярність і понад два мільйони підписників в Instagram.

Нагадаємо, що Бельгія здобула перемогу з рахунком 2:0 і вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, а Фінляндія залишилася на третьому рядку і чекає, як завершаться поєдинки в інших групах. Раніше ми писали, що що фіни можуть вийти в 1/8 фіналу разом з Україною.