22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Дівчина в купальнику вибігла на поле під час матчу в Санкт-Петербурзі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
22 червня, 10:32
Копіювати лінк
У кінцівці зустрічі Євро-2020 між збірними Фінляндії і Бельгії на поле стадіону в Санкт-Петербурзі вибігла дівчина. Стюарди швидко її зловили і відвели
Під час матчу Євро-2020 на поле вибігла дівчина
Під час матчу Євро-2020 на поле вибігла дівчина / Фото: Reuters

Під час матчу третього туру групового етапу Євро-2020 між збірними Фінляндії і Бельгії в Санкт-Петербурзі на поле вибігла дівчина в чорному купальнику. Ймовірно, вона хотіла повторити подвиг Кінсі Воланскі в фіналі ЛЧ.

Дівчину швидко спіймали стюарди і вивели з поля. Це був доданий до другого тайму час, тому пауза не вплинула на хід поєдинку. Відмітимо, що витівка Кінсі Воланскі принесла їй всесвітню популярність і понад два мільйони підписників в Instagram.

Нагадаємо, що Бельгія здобула перемогу з рахунком 2:0 і вийшла в 1/8 фіналу з першого місця, а Фінляндія залишилася на третьому рядку і чекає, як завершаться поєдинки в інших групах. Раніше ми писали, що що фіни можуть вийти в 1/8 фіналу разом з Україною.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Енерджайзер дня!
Hell

Олександр
Зінченко

Україна
Мімішне фото!
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Фанати!
Hell

Збірна
Нідерландів

Фанати Нідерландів
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 22 червня
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Середа, 23 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти