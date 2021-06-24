26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Пограбування століття: португальці смішно розіграли французького вболівальника

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
24 червня, 18:58
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Французькому вболівальнику замінили прапор рідної країни на стяг Португалії, поки він вибирав сувеніри. Чоловік боявся, що у нього вкрали гаманець, але це виявився звичайний розіграш
Португальські фанати розіграли француза
Португальські фанати розіграли француза

Збірні Франції та Португалії видали бойову нічию 2: 2 в третьому турі групового етапу Євро-2020. Напередодні поєдинку вболівальники обох команд заполонили Будапешт, а один з шанувальників збірної Франції став жертвою смішного розіграшу.

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Поки чоловік щось вибирав в сувенірній крамниці, до нього ззаду підкрався уболівальник Португалії і обережно дістав з рюкзака французький триколор, замінивши його на червоно-зелений стяг.

В останній момент чоловік помітив, що за ним щось відбувається, але подумав, що у нього витягли гаманець і побіг за потенційним злодієм. Втім, матеріальні цінності француза не постраждали, а він сам став зіркою Мережі.

Раніше ми писали, що дівчина в купальнику вибігла на поле під час матчу в Санкт-Петербурзі. У кінцівці зустрічі Євро-2020 між збірними Фінляндії і Бельгії на поле стадіону вибігла дівчина. Стюарди швидко її зловили і забрали з поля.

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Субота, 26 червня
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Неділя, 27 червня
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