Пограбування століття: португальці смішно розіграли французького вболівальника

Французькому вболівальнику замінили прапор рідної країни на стяг Португалії, поки він вибирав сувеніри. Чоловік боявся, що у нього вкрали гаманець, але це виявився звичайний розіграш

Португальські фанати розіграли француза

Збірні Франції та Португалії видали бойову нічию 2: 2 в третьому турі групового етапу Євро-2020. Напередодні поєдинку вболівальники обох команд заполонили Будапешт, а один з шанувальників збірної Франції став жертвою смішного розіграшу.

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Поки чоловік щось вибирав в сувенірній крамниці, до нього ззаду підкрався уболівальник Португалії і обережно дістав з рюкзака французький триколор, замінивши його на червоно-зелений стяг.

В останній момент чоловік помітив, що за ним щось відбувається, але подумав, що у нього витягли гаманець і побіг за потенційним злодієм. Втім, матеріальні цінності француза не постраждали, а він сам став зіркою Мережі.

Раніше ми писали, що дівчина в купальнику вибігла на поле під час матчу в Санкт-Петербурзі. У кінцівці зустрічі Євро-2020 між збірними Фінляндії і Бельгії на поле стадіону вибігла дівчина. Стюарди швидко її зловили і забрали з поля.