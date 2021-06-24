26 июня 19:00
Уэльс --
Дания --
26 июня 22:00
Италия --
Австрия --
27 июня 19:00
Нидерланды --
Чехия --
27 июня 22:00
Бельгия --
Португалия --
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Хорватия --
Испания --
28 июня 22:00
Франция --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Ограбление века: португальцы смешно разыграли французского болельщика

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 18:58
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Французскому болельщику заменили флаг родной страны на стяг Португалии, пока он выбирал сувениры. Мужчина боялся, что у него украли кошелек, но это оказался обычный розыгрыш
Португальские фанаты разыграли француза
Португальские фанаты разыграли француза

Сборные Франции и Португалии выдали боевую ничью 2:2 в третьем туре группового этапа Евро-2020. Накануне поединка болельщики обеих команд заполонили Будапешт, а один из поклонников сборной Франции стал жертвой смешного розыгрыша.

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Пока мужчина что-то выбирал в сувенирной лавке, к нему сзади подкрался болельщик Португалии и осторожно достал из рюкзака французский триколор, заменив его на красно-зеленый стяг.

В последний момент мужчина заметил, что за ним что-то происходит, но подумал, что у него вытащили кошелек и побежал за потенциальным вором. Впрочем, материальные ценности француза не пострадали, а он сам стал звездой Сети.

Ранее мы писали, что девушка в купальнике выбежала на поле во время матча в Санкт-Петербурге. В концовке встречи Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии на поле стадиона выбежала девушка. Стюарды быстро ее поймали и увели.

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Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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Все таблицы Евро
Суббота, 26 июня
19:00
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22:00
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Воскресенье, 27 июня
19:00
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22:00
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Понедельник, 28 июня
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