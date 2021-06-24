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СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Французские болельщики перепутали Бухарест и Будапешт. Их приняли за украинцев

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 20:58
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Шестеро болельщиков по ошибке приехали в Бухарест вместо Будапешта. Там их приняли за украинцев, а сами французы думали, что наши земляки – местные жители
Французские фанаты приехали в Бухарест вместо Будапешта
Французские фанаты приехали в Бухарест вместо Будапешта

Забавный случай произошел с группой болельщиков сборной Франции. Шестеро фанатов отправились поддержать свою команду в Будапешт, но по ошибке оказались в Бухаресте. Ранее мы писали, что португальцы смешно разыграли французского болельщика, устроив ограбление века.

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Там их приняли за украинских болельщиков, так как наша национальная команда проводила матчи второго и третьего туров группового этапа именно в столице Румынии.

У них не было футболок и шарфов Украины. Я подошел к ним с самым простым вопросом, который пришел в голову: "Вы из Киева?" Мне сказали по-французски: "Мы французы". "А вы поддерживаете Украину?" – "Нет. Мы попали сюда по ошибке", – описал ситуацию автор статьи на сайте jurnalul.ro.

Но самое интересное произошло, когда болельщики пытались разобраться, как же они умудрились приехать в другой город. Они достали свои билеты, чтобы понять – ошибку допустили в турфирме или в аэропорту. Оказывается, три билета у них были в Будапешт и три – в Бухарест! Просто не верится, что их пустили на один рейс.

"Мы впервые приехали в эту часть Европы. И, честно говоря, для меня до сегодняшнего дня не было разницы между Бухарестом и Будапештом. Нам нужно больше узнать о Европе. Из аэропорта мы поехали с другими болельщиками. Я думал, что это венгры. Мы пошли за ними.

Мы подумали: если это местные жители, то они знают дорогу к стадиону и нам не о чем беспокоиться. Не могли даже представить, что это украинцы. Я пытался общаться с ними в какой-то момент, но я не понимал ни слова из того, что они говорили", – рассказал один из горе-болельщиков.

Ранее мы писали, что девушка в купальнике выбежала на поле во время матча в Санкт-Петербурге. В концовке встречи Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии на поле стадиона выбежала девушка. Стюарды быстро ее поймали и увели.

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Хорватия
3
4:3
4
3
Чехия
3
3:2
4
4
Шотландия
3
1:5
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
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