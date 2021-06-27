Дияволи проти красунь: яскраві кадри матчу Бельгія – Португалія

Поки Бельгія і Португалія билися на полі, вболівальники влаштували конкурс краси на трибунах. Португалки не залишили шансів суперникам, хоча бельгійці і виділилися костюмами

Веселі вболівальники на матчі Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірні Португалії та Бельгії зійшлися в 1/8 фіналу Євро-2020. Ще до початку поєдинку вболівальники на трибунах влаштували барвисте шоу. Онлайн матчу Бельгія – Португалія є на нашому сайті.

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Бельгійці традиційно одягалася в костюми "дияволів", адже їх національна команда носить прізвисько "Червоні дияволи". А Португалія відповіла красунями, яких на цьому Євро не так вже й багато на трибунах.

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