27 червня 19:00 Про матч
Нідерланди 0
Чехія 2
27 червня 45+3’
Бельгія 1
Португалія 0
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
29 червня 22:00
Швеція --
Україна --
3 липня 19:00
Чехія --
Данія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
branding
СЬОГОДНІ Спорт Фан-зона Евро

Дияволи проти красунь: яскраві кадри матчу Бельгія – Португалія

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
27 червня, 22:52
Копіювати лінк
Поки Бельгія і Португалія билися на полі, вболівальники влаштували конкурс краси на трибунах. Португалки не залишили шансів суперникам, хоча бельгійці і виділилися костюмами
Веселі вболівальники на матчі Євро-2020
Веселі вболівальники на матчі Євро-2020 / Фото: Reuters

Збірні Португалії та Бельгії зійшлися в 1/8 фіналу Євро-2020. Ще до початку поєдинку вболівальники на трибунах влаштували барвисте шоу. Онлайн матчу Бельгія – Португалія є на нашому сайті.

Читайте також: Помаранчева армія потонула в сльозах: яскраві фото уболівальників матчу Нідерланди – Чехія

Бельгійці традиційно одягалася в костюми "дияволів", адже їх національна команда носить прізвисько "Червоні дияволи". А Португалія відповіла красунями, яких на цьому Євро не так вже й багато на трибунах.

Дивіться, як збірну Данії зустріли вдома після розгрому Уельсу: мурашки по шкірі! Футболістам і тренеру датської команди після повернення з Амстердама, де вони були сильніші від валлійців в 1/8 фіналу, аплодували так, немов вони вже виграли Євро.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Спорт Сьогоднi на Google News
Заряджайся енергією!
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Заряджайся на Євро!
Hell
Опитування
Людина-енергетик
Hell

Гравець
дня

11 200 м
Дізнайся хто
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 27 червня
0:2
Дивись на: Про матч
1:0 (45+3’)
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 28 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Вівторок, 29 червня
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти