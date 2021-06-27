Помаранчева армія потонула в сльозах: яскраві фото уболівальників матчу Нідерланди – Чехія

Вболівальники Нідерландів і Чехії влаштували справжнє свято на трибунах арени в Будапешті. Ось тільки після фінального свистка одна сторона ридала

Болельщікм Нідерландів і Чехії веселилися в Будапешті / Фото: Reuters

Збірна Нідерландів сенсаційно поступилася Чехії в 1/8 фіналу Євро-2020 з рахунком 2:0 і покинула турнір. Відео голів та огляд матчу Нідерланди – Чехія є на нашому сайті.

Хоча до старту матчу ніщо не віщувало нідерландцям біди. Вболівальники "помаранчевих" заполонили арену в Будапешті й веселилися на трибунах. Відразу і не скажеш, що нідерландці грали не у себе вдома.

Нагадаємо, Чехія здобула перемогу завдяки голам Томаша Голеша і Патріка Шика. Ще за рахунку 0:0 Нідерланди залишилися в меншості після видалення Матейса де Лігта.

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