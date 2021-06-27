Дьяволы против красоток: яркие кадры матча Бельгия – Португалия

Пока Бельгия и Португалия сражались на поле, болельщики устроили конкурс красоты на трибунах. Португалки не оставили шансов соперникам, хотя бельгийцы и выделились костюмами

Веселые болельщики на матче Евро-2020 / Фото: Reuters

Сборные Португалии и Бельгии сошлись в 1/8 финала Евро-2020. Еще до начала поединка болельщики на трибунах устроили красочное шоу. Онлайн матча Бельгия – Португалия есть на нашем сайте.

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Бельгийцы традиционно облачилась в костюмы "дьяволов", ведь их национальная команда носит прозвище "Красные дьяволы". А Португалия ответила красотками, которых на этом Евро не так уж и много на трибунах.

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