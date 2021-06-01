Зірка футболу відбив довгоногу українку у партнера у збірній

Нападаючий Баварії і збірної Польщі Роберт Левандовскі весело готується до Євро-2020 в розташуванні національної команди. Напередодні футболіст "відбив" у свого партнера по збірній воротаря Войцеха Щенсного дружину Марину Лученко. А перед цим він ще й побив давній рекорд Мюллера.
"Потрібно було забити 41 рік за сезон, тоді б ти міг бути в нашій компанії", – жартівливо підписала фото дівчина, натякаючи на бомбардирські досягнення Левандовскі.
Нагадаємо, що Левандовскі в минулому сезоні забив 41 гол і став кращим бомбардиром європейських чемпіонатів. Поляк вперше виграв "Золоту бутсу".
Дівчина народилася у Вінниці, проте ще в дворічному віці разом із батьками перебралася до Польщі. З дитинства Марина захоплювалася музикою і вже в шість років взяла участь в своєму першому пісенному конкурсі. У 2011 році вона випустила перший сольний альбом під псевдонімом MaRina.
З Войцехом україно-польська співачка познайомилася в 2013 році, а через три роки пара зіграла весілля. Дівчина підтримувала коханого на Євро-2016 і ЧС-2018, незважаючи на те, що на той момент вже була при надії. У червні 2018-го Марина подарувала футболісту сина, якого назвали Ліам.
Кліп Марини в честь дня народження Войцеха: