Зірка футболу відбив довгоногу українку у партнера у збірній

Роберт Левандовскі вирішив відзначити свою перемогу в гонці за "Золотою бутсою" і відбив у Войцеха Щенсного його дружину Марину. У збірної Польщі панує чудова атмосфера перед Євро-2020

Марина Лученко - дружина воротаря Войцеха Щенсного / Фото: Instagram

Нападаючий Баварії і збірної Польщі Роберт Левандовскі весело готується до Євро-2020 в розташуванні національної команди. Напередодні футболіст "відбив" у свого партнера по збірній воротаря Войцеха Щенсного дружину Марину Лученко. А перед цим він ще й побив давній рекорд Мюллера.

"Потрібно було забити 41 рік за сезон, тоді б ти міг бути в нашій компанії", – жартівливо підписала фото дівчина, натякаючи на бомбардирські досягнення Левандовскі.

Нагадаємо, що Левандовскі в минулому сезоні забив 41 гол і став кращим бомбардиром європейських чемпіонатів. Поляк вперше виграв "Золоту бутсу".

Дівчина народилася у Вінниці, проте ще в дворічному віці разом із батьками перебралася до Польщі. З дитинства Марина захоплювалася музикою і вже в шість років взяла участь в своєму першому пісенному конкурсі. У 2011 році вона випустила перший сольний альбом під псевдонімом MaRina.

З Войцехом україно-польська співачка познайомилася в 2013 році, а через три роки пара зіграла весілля. Дівчина підтримувала коханого на Євро-2016 і ЧС-2018, незважаючи на те, що на той момент вже була при надії. У червні 2018-го Марина подарувала футболісту сина, якого назвали Ліам.

Кліп Марини в честь дня народження Войцеха: