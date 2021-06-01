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Звезда футбола увел длинноногую украинку у партнера по сборной

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 июня, 19:11
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Роберт Левандовски решил отметить свою победу в гонке за "Золотой бутсой" и отбил у Войцеха Щенсного его супругу Марину. В сборной Польши царит отличная атмосфера перед Евро-2020
Марина Лученко - супруга вратаря Войцеха Щенсного
Марина Лученко - супруга вратаря Войцеха Щенсного / Фото: Instagram

Нападающий Баварии и сборной Польши Роберт Левандовски весело готовится к Евро-2020 в расположении национальной команды. Накануне футболист "увел" у своего партнера по сборной вратаря Войцеха Щенсного супругу Марину Лученко. А перед этим он еще и побил древний рекорд Мюллера.

"Нужно было забить 41-й год за сезон, тогда бы ты мог быть в нашей компании", – шутливо подписала фото девушка, намекая на бомбардирские достижения Левандовски.

Напомним, что Левандовски в прошедшем сезоне забил 41 гол и стал лучшим бомбардиром европейских чемпионатов. Поляк впервые выиграл "Золотую бутсу".

Девушка родилась в Виннице, однако еще в двухлетнем возрасте вместе с родителями перебралась в Польшу. С детства Марина увлекалась музыкой и уже в шесть лет приняла участие в своем первом песенном конкурсе. В 2011 году она выпустила первый сольный альбом под псевдонимом MaRina.

С Войцехом украино-польская певица познакомилась в 2013 году, а спустя три года пара сыграла свадьбу. Девушка поддерживала возлюбленного на Евро-2016 и ЧМ-2018, несмотря на то, что на тот момент уже была в положении. В июне 2018-го Марина подарила футболисту сына, которого назвали Лиам.

Клип Марины в честь дня рождения Войцеха:

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