Хто крутіше Мессі і Роналду? Визначився володар "Золотої бутси"

Польський форвард Баварії Роберт Левандовскі забив 41 гол і став кращим бомбардиром європейських чемпіонатів в цьому сезоні

Роберт Левандовські - суперзірка Баварії / Фото: Reuters

Нападаючий Баварії Роберт Левандовскі став володарем "Золотої бутси" за підсумками сезону-2020/21 як кращий бомбардир європейських чемпіонатів.

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Нагадаємо, дану нагороду виграє футболіст, який набрав найбільшу кількість очок за підсумками сезону. Очки визначаються сумою забитих м'ячів, помноженою на відповідний коефіцієнт чемпіонату, який в топ-5 лігах дорівнює двом. У чемпіонатах, розташованих в рейтингу УЄФА з шостого по 21-е місце, цей коефіцієнт дорівнює 1,5. З 21-го місця і далі – 1.

Левандовскі провів в Бундеслізі 29 матчів і забив 41 гол (82 очка). На другому місці в суперечці за нагороду розташувався капітан Барселони Ліонель Мессі (30 голів, 60 очок). Замкнув першу трійку Кріштіану Роналду з Ювентуса (29 голів, 58 очок).

"Золота бутса"-2021:

Роберт Левандовскі (Баварія) – 82 очка (41 гол) Ліонель Мессі (Барселона) – 60 очок (30 голів) Кріштіану Роналду (Ювентус) – 58 очок (29 голів) Андре Сілва (Айнтрахт) – 56 очок (28 голів) Кіліан Мбаппе (ПСЖ) – 54 очка (27 голів) Ерлінг Холанд (Боруссія Д) – 54 очка (27 голів) Ромелу Лукаку (Інтер) – 48 очок (24 голи) Херард Морено (Вільярреал) – 46 очок (23 голи) Карім Бензема (Реал) – 46 очок (23 голи) Гаррі Кейн (Тоттенхем) – 46 очок (23 голи).

Відзначимо, що 32-річний Левандовскі завоював "Золоту бутсу" вперше в кар'єрі.

Дивіться, як Левандовскі уміє забивати: