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Левандовські побив давній рекорд Мюллера: бурхливий фініш чемпіонату Німеччини

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
22 травня, 19:35
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Польський форвард забив 41 м'яч за сезон, дортмундська Боруссія забезпечила собі бронзові медалі, а Вердер і Шальке вилітають з Бундесліги
/ Фото: Reuters

У суботу завершився черговий сезон у вищому німецькому дивізіоні. Чемпіонство Баварія оформила заздалегідь, але сьогодні її форвард Роберт Левандовські встановив рекорд чемпіонатів Німеччини за кількістю голів. Тиждень тому Левандовські повторив вічний рекорд Мюллера і отримав по шиї. Тепер його гол в ворота Аугсбурга (5:2) на останній (!) хвилині дозволив поляку перевершити легендарного німця.

У сезоні 1971/72 Герд забив 40 м'ячів, а нині Роберт відзначився 41-м точним ударом – в 28 матчах. Так що "Срібну салатницю" мюнхенський гранд відсвяткував зі ще одним рекордом.

Дортмундська Боруссія з дублем Ерлінга Голанда розібралася з Байєром (3:1) і посіла третє місце. А ось несподівана домашня невдача Вольфсбурга в дуелі з Майнцем (2:3) залишила його на четвертій позиції, але з путівкою в Лігу чемпіонів. Кривдник Шахтаря в ЛЧ, Боруссія з Менхенгладбаха, не потрапила в єврокубки, оскільки Уніон Берлін зумів здолати Лейпциг – 2:1.

Кельн врятувався від вильоту, взявши гору над Шальке (1:0) і обійшовши Вердер. Бременці програли на своєму полі Боруссії (М) – 2:4 – і залишають еліту.

Днями Баварія нашила п'яту зірку до своєї емблеми.

Дивіться, як у Бундеслізі порівнювали гру Герда Мюллера і Роберта Левандовського:

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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