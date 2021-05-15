Левандовський повторив вічний рекорд Мюллера й отримав за це по шиї

Відразу після того як Роберт забив 40-й м'яч у чемпіонаті Німеччини, його партнери по Баварії вишикувалися в коридор і "привітали" форварда потиличниками

Бомбардир Баварії Роберт Левандовський / Фото: Офіційний сайт ФК "Баварія"

Найкращий футболіст світу Роберт Левандовський, реалізувавши пенальті в матчі з Фрайбургом (2:2), повторив "вічний" рекорд легендарного Герда Мюллера. Польський нападник Баварії забив 40 м'ячів в одному чемпіонаті Німеччини.

Після цього гола Левандовський підняв футболку, під якою красувалася майка із зображенням Мюллера і написом: "Герд назавжди".

Тим часом відразу після забитого м'яча Роберта всі гравці і тренери Баварії вишикувалися в коридор біля бровки поля, яким у позі літачка пробігся Левандовський, отримавши пару десятків вітальних потиличників.

Відзначимо, що Герд Мюллер, якому нині 75 років, забив 40 голів у сезоні-1971/72.

У володаря "Золотого м'яча"-2020 Левандовського залишився один тур Бундесліги, щоб стати одноосібним рекордсменом. Для цього поляку за тиждень вдома потрібно вразити ворота Аугсбурга.

Нагадаємо, тиждень тому Баварія достроково стала чемпіоном Німеччини. Це 31-й в історії і дев'ятий поспіль виграш мюнхенцями титулу.

При цьому на чемпіонство Баварії епічно відреагувала поліція Мюнхена, оприлюднивши в соцмережах повідомлення: "Увага! Розшукується конкуренція в Бундеслізі, яка зникла приблизно 9 років тому. Інформацію з цього питання надсилайте до ФК Баварія або в будь-який поліцейський відділок".

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