Ярмоленко похвалився рекордом в соцмережах. Роналду тихо сміється в сторонці

Наша збірна розпочинає підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції. Напередодні Україна тренувалася без Ярмоленко і Малиновського – лідери отримали невеличкий перепочинок.
Сьогодні вдень вінгер Вест Гема на своїй сторінці в Instagram похвалився новим досягненням: у нього набралося 300 тисяч передплатників. Андрій українською та англійською мовами подякував шанувальникам, зобразивши на синьо-жовтому постері емблеми київського Динамо, Вест Гема і Боруссії (Д) – клубів, кольори яких захищав.
Цікаво, що минулого тижня Роналду в Instagram досяг рубежу в 300 мільйонів підписників . Отже, у португальця – рівно в тисячу разів більше фоловерів, ніж в української зірки.
Сьогодні ми писали, що Яремчук і Зінченко звернулися до фанатів, Ярмоленко піарить себе. Наші футболісти сподіваються, що доля дала їм прекрасний шанс реабілітуватися за невдачу з австрійцями і показати себе у всій красі.
Читайте, як Україна грала проти Швеції: перестрілка Шеви й Ібрагімовича.
Згадаймо, як Андрій забив у ворота збірної Північної Македонії свій другий м'яч на Євро-2020: