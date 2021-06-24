26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
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Ярмоленко похвалився рекордом в соцмережах. Роналду тихо сміється в сторонці

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 червня, 15:33
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Один з найкращих українських футболістів зібрав 300 тисяч шанувальників в Instagram, що рівно в 1000 разів менше, ніж у знаменитого португальця
Кріштіану Роналду і Андрій Ярмоленко
Кріштіану Роналду і Андрій Ярмоленко / Фото: скриншот

Наша збірна розпочинає підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції. Напередодні Україна тренувалася без Ярмоленко і Малиновського – лідери отримали невеличкий перепочинок.

Сьогодні вдень вінгер Вест Гема на своїй сторінці в Instagram похвалився новим досягненням: у нього набралося 300 тисяч передплатників. Андрій українською та англійською мовами подякував шанувальникам, зобразивши на синьо-жовтому постері емблеми київського Динамо, Вест Гема і Боруссії (Д) – клубів, кольори яких захищав.

Цікаво, що минулого тижня Роналду в Instagram досяг рубежу в 300 мільйонів підписників . Отже, у португальця – рівно в тисячу разів більше фоловерів, ніж в української зірки.

Сьогодні ми писали, що Яремчук і Зінченко звернулися до фанатів, Ярмоленко піарить себе. Наші футболісти сподіваються, що доля дала їм прекрасний шанс реабілітуватися за невдачу з австрійцями і показати себе у всій красі.

Читайте, як Україна грала проти Швеції: перестрілка Шеви й Ібрагімовича.

Згадаймо, як Андрій забив у ворота збірної Північної Македонії свій другий м'яч на Євро-2020:

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A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
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#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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