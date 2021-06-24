Ярмоленко похвалився рекордом в соцмережах. Роналду тихо сміється в сторонці

Один з найкращих українських футболістів зібрав 300 тисяч шанувальників в Instagram, що рівно в 1000 разів менше, ніж у знаменитого португальця

Кріштіану Роналду і Андрій Ярмоленко / Фото: скриншот

Наша збірна розпочинає підготовку до матчу 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди Швеції. Напередодні Україна тренувалася без Ярмоленко і Малиновського – лідери отримали невеличкий перепочинок.

Сьогодні вдень вінгер Вест Гема на своїй сторінці в Instagram похвалився новим досягненням: у нього набралося 300 тисяч передплатників. Андрій українською та англійською мовами подякував шанувальникам, зобразивши на синьо-жовтому постері емблеми київського Динамо, Вест Гема і Боруссії (Д) – клубів, кольори яких захищав.

Цікаво, що минулого тижня Роналду в Instagram досяг рубежу в 300 мільйонів підписників . Отже, у португальця – рівно в тисячу разів більше фоловерів, ніж в української зірки.

Сьогодні ми писали, що Яремчук і Зінченко звернулися до фанатів, Ярмоленко піарить себе. Наші футболісти сподіваються, що доля дала їм прекрасний шанс реабілітуватися за невдачу з австрійцями і показати себе у всій красі.

Читайте, як Україна грала проти Швеції: перестрілка Шеви й Ібрагімовича.

Згадаймо, як Андрій забив у ворота збірної Північної Македонії свій другий м'яч на Євро-2020: