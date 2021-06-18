Роналду в Instagram досяг рубежу в 300 мільйонів підписників. Хто йде за ним

Знаменитий португальський футболіст залишається самим найпопулярнішою персоною в соцмережах. Він значно випереджає актора Дуейна Джонсона і колегу Лео Мессі

Кріштіану Роналду переписав історію Євро / Фото: Reuters

Сьогодні Кріштіану Роналду пройшов ще один виток популярності. На його сторінці в Instagram набралося 300 мільйонів підписників! П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" нікому не збирається віддавати першу сходинку в рейтингу популярності в соцмережах. Причому, 100 мільйонів він додав собі за останні 16 місяців.

Днями витівка Роналду з колою коштувала компанії 4 мільярди доларів.

У ці дні 36-річний футболіст знаходиться в таборі збірної Португалії на Євро-2020. У першому турі чинні чемпіони обіграли угорців, а в суботу зіграють з німцями.

Останнім на цей момент постом КріРо в Instagram є привітання синові з 11-річчям.

Тим часом футболістам заборонили чіпати пляшки на Євро-2020: відгукнулася витівка Роналду.

У десятку найвідоміших для фоловерів Instagram людей увійшов ще один спортсмен. Як не важко здогадатися, це – аргентинський футболіст іспанської Барселони Ліонель Мессі. У 33-річної зірки – 218 мільйонів підписників. У трійку найпопулярніших увійшли американський актор Дуейн Джонсон і співачка Аріана Гранде.

Днями Роналду обігнав Платіні в списку найкращих бомбардирів Євро.

Згадаймо, як Португалія зламала збірну Угорщини в Будапешті: