18 червня 16:00 Відео
Швеція 1
Словаччина 0
18 червня 27’
Хорватія 0
Чехія 0
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
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Євро-2020

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Роналду в Instagram досяг рубежу в 300 мільйонів підписників. Хто йде за ним

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
18 червня, 19:09
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Знаменитий португальський футболіст залишається самим найпопулярнішою персоною в соцмережах. Він значно випереджає актора Дуейна Джонсона і колегу Лео Мессі
Кріштіану Роналду переписав історію Євро
Кріштіану Роналду переписав історію Євро / Фото: Reuters

Сьогодні Кріштіану Роналду пройшов ще один виток популярності. На його сторінці в Instagram набралося 300 мільйонів підписників! П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" нікому не збирається віддавати першу сходинку в рейтингу популярності в соцмережах. Причому, 100 мільйонів він додав собі за останні 16 місяців.

Днями витівка Роналду з колою коштувала компанії 4 мільярди доларів.

У ці дні 36-річний футболіст знаходиться в таборі збірної Португалії на Євро-2020. У першому турі чинні чемпіони обіграли угорців, а в суботу зіграють з німцями.

Останнім на цей момент постом КріРо в Instagram є привітання синові з 11-річчям.

Тим часом футболістам заборонили чіпати пляшки на Євро-2020: відгукнулася витівка Роналду.

У десятку найвідоміших для фоловерів Instagram людей увійшов ще один спортсмен. Як не важко здогадатися, це – аргентинський футболіст іспанської Барселони Ліонель Мессі. У 33-річної зірки – 218 мільйонів підписників. У трійку найпопулярніших увійшли американський актор Дуейн Джонсон і співачка Аріана Гранде.

Днями Роналду обігнав Платіні в списку найкращих бомбардирів Євро.

Згадаймо, як Португалія зламала збірну Угорщини в Будапешті:

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Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Португалія
1
3:0
3
2
Франція
1
1:0
3
3
Німеччина
1
0:1
0
4
Угорщина
1
0:3
0
Показати бiльше
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Пʼятниця, 18 червня
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Субота, 19 червня
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