Роналду в Instagram досяг рубежу в 300 мільйонів підписників. Хто йде за ним

Сьогодні Кріштіану Роналду пройшов ще один виток популярності. На його сторінці в Instagram набралося 300 мільйонів підписників! П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" нікому не збирається віддавати першу сходинку в рейтингу популярності в соцмережах. Причому, 100 мільйонів він додав собі за останні 16 місяців.
Днями витівка Роналду з колою коштувала компанії 4 мільярди доларів.
У ці дні 36-річний футболіст знаходиться в таборі збірної Португалії на Євро-2020. У першому турі чинні чемпіони обіграли угорців, а в суботу зіграють з німцями.
Останнім на цей момент постом КріРо в Instagram є привітання синові з 11-річчям.
Тим часом футболістам заборонили чіпати пляшки на Євро-2020: відгукнулася витівка Роналду.
У десятку найвідоміших для фоловерів Instagram людей увійшов ще один спортсмен. Як не важко здогадатися, це – аргентинський футболіст іспанської Барселони Ліонель Мессі. У 33-річної зірки – 218 мільйонів підписників. У трійку найпопулярніших увійшли американський актор Дуейн Джонсон і співачка Аріана Гранде.
Днями Роналду обігнав Платіні в списку найкращих бомбардирів Євро.
Згадаймо, як Португалія зламала збірну Угорщини в Будапешті: