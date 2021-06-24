Яремчук і Зінченко звернулися до фанатів, Ярмоленко піарить себе

Роман і Олександр вважають, що їм випав великий шанс реабілітуватися перед уболівальниками за поразку від австрійців. Попереду – матч 1/8 фіналу

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Збірній України вдалося-таки прорватися в плей-оф чемпіонату Європи – завдяки низці вдалих для нас результатів у інших матчах. Підопічні Андрія Шевченка залишаються в Бухаресті і продовжують тренуватися. Наступного вівторка їх чекає поєдинок зі шведами в Шотландії. Напередодні ж Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського.

У таборі нашої команди з натхненням сприйняли можливість продовжити виступ на Євро-2020. Так, Бущан віддав належне шведам за вихід в плей-оф Євро.

Свою думку висловили й інші футболісти. Форвард Роман Яремчук на своїй сторінці в Instagram написав коротке, але ємне звернення до фанів. Новий виклик він сприймає як великий шанс реабілітуватися перед співвітчизниками за попередні невдачі.

До речі, форвард, схоже, здружився з Олександром Зінченком, хоча перед початком турніру образив гравця Манчестер Сіті "привітанням" з перемогою в Лізі чемпіонів. Старі образи забуті, і зараз хлопці навіть завели особливий ритуал.

Не дивно, що Зіна швидко помістив повідомлення Яремчука собі на сторінку в соціальних мережах. А ось Андрій Ярмоленко зайнявся просуванням свого інтерв'ю.

Хоча при цьому вінгера Вест Гема відзначають, що він вдало виступає саме в національній команді. Про це Андрій також повідомив.

Дізнайтеся, хто чекає на Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-оф Євро-2020.

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