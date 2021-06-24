26 червня 19:00
Уельс --
Данія --
26 червня 22:00
Італія --
Австрія --
27 червня 19:00
Нідерланди --
Чехія --
27 червня 22:00
Бельгія --
Португалія --
28 червня 19:00
Хорватія --
Іспанія --
28 червня 22:00
Франція --
Швейцарія --
29 червня 19:00
Англія --
Німеччина --
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Яремчук і Зінченко звернулися до фанатів, Ярмоленко піарить себе

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
24 червня, 10:58
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Роман і Олександр вважають, що їм випав великий шанс реабілітуватися перед уболівальниками за поразку від австрійців. Попереду – матч 1/8 фіналу
/ Фото: Reuters

Збірній України вдалося-таки прорватися в плей-оф чемпіонату Європи – завдяки низці вдалих для нас результатів у інших матчах. Підопічні Андрія Шевченка залишаються в Бухаресті і продовжують тренуватися. Наступного вівторка їх чекає поєдинок зі шведами в Шотландії. Напередодні ж Україна тренувалася без Ярмоленка і Малиновського.

У таборі нашої команди з натхненням сприйняли можливість продовжити виступ на Євро-2020. Так, Бущан віддав належне шведам за вихід в плей-оф Євро.

Свою думку висловили й інші футболісти. Форвард Роман Яремчук на своїй сторінці в Instagram написав коротке, але ємне звернення до фанів. Новий виклик він сприймає як великий шанс реабілітуватися перед співвітчизниками за попередні невдачі.

До речі, форвард, схоже, здружився з Олександром Зінченком, хоча перед початком турніру образив гравця Манчестер Сіті "привітанням" з перемогою в Лізі чемпіонів. Старі образи забуті, і зараз хлопці навіть завели особливий ритуал.

Не дивно, що Зіна швидко помістив повідомлення Яремчука собі на сторінку в соціальних мережах. А ось Андрій Ярмоленко зайнявся просуванням свого інтерв'ю.

Хоча при цьому вінгера Вест Гема відзначають, що він вдало виступає саме в національній команді. Про це Андрій також повідомив.

Дізнайтеся, хто чекає на Україну в разі перемоги над Швецією: повна сітка плей-оф Євро-2020.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Хорватія
3
4:3
4
3
Чехія
3
3:2
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
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Неділя, 27 червня
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