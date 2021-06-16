Нічого собі підтримка збірної: Ірина Морозюк показала еротичний наряд в кольорах прапора

Ірина Морозюк у всій красі / Фото: Instagram
Колишня дружина гравця київського Динамо і збірної України Миколи Морозюка Ірина вбралася в кольори національного прапора, ймовірно, щоб підтримати нашу команду на Євро-2020. Дівчина одягла крихітні трусики синього кольору, а груди прикрила купальником жовтого кольору.
Невідомо, чи надихне вона підопічних Андрія Шевченка на перемогу, але уболівальникам точно підняла настрій. Шанувальники навіть почали писати Ірині, що їй пора спробувати себе у фільмах для дорослих.
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