Міс збірної Франції: найкрасивіша дівчина країни вибрала Мбаппе

Алісія Айліс займалася фехтуванням і вчила право, а в 2017 році перемогла в конкурсі "Міс Франція"

Алісія Айліс - дівчина Кіліана Мбаппе

Один з кращих молодих футболістів світу Кіліан Мбаппе сповнений рішучості до золотої медалі чемпіонату світу додати "золото" Євро-2020.

Своє особисте життя Кіліан не афішує, але французька преса запевняє, що у футболіста роман з Алісією Айліс. Як і дружина Наполеона Жозефіна, Алісія народилася на Мартініці. А після розлучення батьків переїхала з матір'ю до Гвіани – це французький заморський регіон, розташований на північному сході Південної Америки. З дитинства займалася фехтуванням, закінчила ліцей з поглибленим вивченням природничих наук, після чого почала вивчати право в університеті.

Паралельно Алісія почала кар'єру моделі. Дівчину помітили. Вона взяла участь в конкурсі "Міс Франція-2017" і виграла його. Після чого представляла країну на конкурсі "Міс Всесвіт-2017".

Про те, що у Алісії і Киліана роман стало відомо в 2018 року, коли дівчина приїхала на чемпіонат світу підтримати футболіста. Але пара тримає в таємниці свої стосунки.