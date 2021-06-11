11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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Міс збірної Франції: найкрасивіша дівчина країни вибрала Мбаппе

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
11 червня, 05:19
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Алісія Айліс займалася фехтуванням і вчила право, а в 2017 році перемогла в конкурсі "Міс Франція"
Алісія Айліс - дівчина Кіліана Мбаппе
Алісія Айліс - дівчина Кіліана Мбаппе

Один з кращих молодих футболістів світу Кіліан Мбаппе сповнений рішучості до золотої медалі чемпіонату світу додати "золото" Євро-2020.

Своє особисте життя Кіліан не афішує, але французька преса запевняє, що у футболіста роман з Алісією Айліс. Як і дружина Наполеона Жозефіна, Алісія народилася на Мартініці. А після розлучення батьків переїхала з матір'ю до Гвіани – це французький заморський регіон, розташований на північному сході Південної Америки. З дитинства займалася фехтуванням, закінчила ліцей з поглибленим вивченням природничих наук, після чого почала вивчати право в університеті.

Паралельно Алісія почала кар'єру моделі. Дівчину помітили. Вона взяла участь в конкурсі "Міс Франція-2017" і виграла його. Після чого представляла країну на конкурсі "Міс Всесвіт-2017".

Про те, що у Алісії і Киліана роман стало відомо в 2018 року, коли дівчина приїхала на чемпіонат світу підтримати футболіста. Але пара тримає в таємниці свої стосунки.

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