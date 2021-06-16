"Класно ти ноги розставила": палке відео дружини футболіста збірної України

Поки колишній футболіст київського Динамо Євген Макаренко зі збірною України готується до другого матчу Євро-2020 з Північною Македонією, який відбудеться в четвер у Бухаресті, його дружина Тетяна взяла участь у палкій фотосесії.
Один із її фрагментів потрапив до соцмереж. Тетяна Макаренко повністю оголилася до пояса, закривши груди книгою. Водночас на відео дівчина-фотограф нахвалює дружину футболіста, кажучи їй: "Класно ти ноги розставила".
Нагадаємо, що спортивні права на Євгена Макаренка належать Андерлехту. Але останній сезон він провів в оренді в іншому бельгійському клубі – Кортрейку.
Дивіться більше фото Тетяни Макаренко
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