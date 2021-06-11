Міс збірної Росії: Зобнін забороняє дружині робити пластичні операції

Півзахисник Спартака знайшов майбутню дружину в соцмережах, запримітивши її під час одного з матчів на стадіоні в Тольятті

Раміна - дружина Романа Зобніна

Півзахисник Роман Зобнін зробив швидкий крок з другого дивізіону в Прем'єр-лігу. Починав в Тольятті, де виступав за Академію. Потім були три роки в Динамо і трансфер за 3 млн євро в Спартак.

У Москву з Тольятті Роман перебирався вже разом з майбутньою дружиною Раміною. Історія знайомства у них в дусі нового часу. Якось Роман побачив красиву дівчину на трибуні. І так вона йому сподобалася, що футболіст перелопатив всі соцмережі поки не знайшов красуню. Після невеликої банальної переписки, Роман відправив дівчині букет троянд із запискою: "Найкрасивішій".

З тих пір пара разом, виховують уже сина Роберта і дочку Регіну. До речі, свій футбольний номер Роман взяв завдяки дружині. Йому запропонували вибрати номер вище 30 і він звернувся за порадою до Раміни. Вона сказала, що їй подобаються цифри 4 і 7 – вийшло 47.

А ще Роман забороняє дружині робити пластичні операції. Адже вона у нього і так найкрасивіша.