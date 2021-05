Ульотний гімн Євро-2020 від рокерів U2 і популярного діджея: дивіться офіційне відео

Нідерландський діджей Мартін Гарікс представив сингл для чемпіонату Європи з футболу-2020 року, який відбудеться цього літа. Пісня створена разом з Боно і Еджем

Відомий нідерландський діджей і музичний продюсер Мартін Гарікс представив офіційний гімн чемпіонату Європи з футболу-2020. Раніше ми повідомляли, що Миколенко пошкодив руку і може не зіграти на Євро.

Сингл для футбольного свята називається We Are The People ("Ми люди") і був записаний разом з Боно і Еджем, учасниками популярного рок-гурту U2. Автори пісні представили і офіційне відео.

Нагадаємо, що Євро-2020 перенесли на рік через пандемію коронавірусної інфекції. При цьому УЄФА вирішив не міняти назву турніру. Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи пройде у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні. Однак у Дубліна забрали матчі за відмову пускати глядачів на трибуни через COVID-19, а іспанський Більбао замінила Севілья.

Збірна України стартує на Євро-2020 13 червня в Амстердамі матчем з Нідерландами. Ще два поєдинки групового етапу команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті – 17 червня з Північної Македонією і 21 червня – з Австрією.

