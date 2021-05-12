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Майбутній чемпіон Євро-2020 не зміг обіграти Україну: кому пророкують перемогу

12 травня, 19:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наставник збірної Італії Роберто Манчіні зробив прогноз на переможця чемпіонату Європи, лідери фахівця – Франція, Англія і Бельгія

Роберто Манчіні

Роберто Манчіні / Фото: Reuters

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні зробив прогноз на Євро-2020. Спеціаліст назвав фаворитів континентальної першості.

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На думку Манчіні, найбільші шанси виграти чемпіонат Європи – у Франції. На друге місце італієць поставив національну команду Англії, на третє – збірну Бельгії.

Євро-2020 пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Нагадаємо, що збірна Франції грає в одній групі з Україною у відборі на ЧС-2022. І діючі чемпіони світу французи не змогли обіграти українців на своєму полі цієї весни.

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Раніше ми писали, що найдорожчий захисник світового футболу не зіграє на чемпіонаті Європи. Гравець Ліверпуля і збірної Нідерландів Вірджіл ван Дейк зробив офіційну заяву про те, що пропустить фінальну фінальну частину Євро-2020. Футболіст не відновився після травми.

Додамо, що втрати перед Євро несе і збірна України, яка через травми не зможе розраховувати на захисника Шахтаря Валерія Бондаря і нападника "гірників" Жуніора Мораеса.

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