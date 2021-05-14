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Улетный гимн Евро-2020 от рокеров U2 и популярного диджея: смотрите официальное видео

Елена Павлова Елена Павлова
14 мая, 09:35
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Нидерландский диджей Мартин Гаррикс представил сингл для чемпионата Европы по футболу-2020, который состоится этим летом. Песня создана вместе с Боно и Эджем
Мартин Гаррикс и U2
Мартин Гаррикс и U2 / Фото: Instagram

Известный нидерландский диджей и музыкальный продюсер Мартин Гаррикс представил официальный гимн чемпионата Европы по футболу-2020. Ранее мы сообщали, что Миколенко повредил руку и может не сыграть на Евро.

Сингл для футбольного праздника называется We Are The People ("Мы люди") и был записан вместе с Боно и Эджем, участниками популярной рок-группы U2. Авторы песни представили и официальное видео.

Напомним, что Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом УЕФА решил не менять название турнира. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. Однако у Дублина забрали матчи за отказ пускать зрителей на трибуны из-за COVID-19, а испанский Бильбао заменила Севилья.

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Сборная Украины стартует на Евро-2020 13 июня в Амстердаме матчем с Нидерландами. Еще два поединка группового этапа команда Андрея Шевченко проведет в Бухаресте – 17 июня с Северной Македонией и 21 июня – с Австрией.

Ранее мы писали, что самый дорогой защитник мирового футбола не сыграет против Украины.

Гимн Украины в исполнении DZIDZIO Видео: телеканал "Украина"

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