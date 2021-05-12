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Будущий чемпион Евро-2020 не смог обыграть Украину: кому прочат победу

12 мая, 19:57

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наставник сборной Италии Роберто Манчини сделал прогноз на победителя чемпионата Европы, фавориты специалиста – Франция, Англия и Бельгия

Роберто Манчини

Роберто Манчини / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини сделал прогноз на Евро-2020. Специалист назвал фаворитов континентального первенства.

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По мнению Манчини, наибольшие шансы выиграть чемпионат Европы – у Франции. На второе место итальянец поставил национальную команду Англии, на третье – сборную Бельгии.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Напомним, что сборная Франции играет в одной группе с Украиной в отборе на ЧМ-2022. И действующие чемпионы мира французы не смогли обыграть украинцев на своем поле этой весной.

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Ранее мы писали, что самый дорогой защитник мирового футбола не сыграет на чемпионате Европы. Игрок Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк сделал официальное заявление о том, что пропустит финальную финальную часть Евро-2020. Футболист не восстановился после травмы.

Добавим, что потери перед Евро несет и сборная Украины, которая из-за травм не сможет рассчитывать на защитника Шахтера Валерия Бондаря и нападающего "горняков" Жуниора Мораеса.

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